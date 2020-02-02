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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bekçilerin vatandaşı 'darp ettiği' iddiasını yalanladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih'te bekçilerin bir vatandaşı 'darp ettiği' iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

AA02.02.2020  08:58 - Güncelleme: 02.02.2020  08:58

Emniyetten yapılan açıklamada, Seyitömer Mahallesi Hüseyin Kazım Sokak'ta bulunan Şellal Parkı içerisinde Şaban Ç'nin, devriye gezen bekçileri görmesi üzerine kaçmaya başladığı, karşı istikametten gelen diğer bekçileri görmesi üzerine şüphelinin cebindeki uyuşturucu maddeleri yere atarak görevlilere mukavemette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 'Çarşı ve mahalle bekçimiz Ali D'yi yumruk atarak ittirmek ve resmi üniformasını yırtmak suretiyle direnmeye devam eden ve bir pda cihazının da kırılmasına sebep olan şüpheli şahıs, zor kullanarak gözaltına alınmış, yapılan incelemede üzerinde 2 parça 'skunk' diye tabir edilen narkotik madde ele geçirilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak, uyuşturucu madde kullanma, 4 kasten yaralama olmak üzere toplam 6 suç kaydının bulunduğu kaydedildi.

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