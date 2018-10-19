12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu gerçekleşti İSTANBUL Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde Grek, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 14 bin parça tarihi eser, 6 define arama dedektörü, 276 bin TL, 450 bin Euro ve 33 bin 300 Dolar ele geçti. Aralarında antikacılar ve işadamlarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına aldı.