12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu gerçekleşti
İSTANBUL Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde Grek, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 14 bin parça tarihi eser, 6 define arama dedektörü, 276 bin TL, 450 bin Euro ve 33 bin 300 Dolar ele geçti. Aralarında antikacılar ve işadamlarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına aldı.
- İHA
Yetkililer, operasyonun bugüne kadar yapılan en kapsamlı operasyon olduğunu bildirdi.
Gözaltına alınanlar arasında sosyetenin sanat danışmanı olduğu belirtilen M.Ş, emekli albay, emekli emniyet müdürü, finans uzmanı, heykeltraş, antika dükkanı sahiplerinin de bulunduğu belirtildi.
Operasyonda uyuşturucu maddeler de ele geçti. Geçmişte Kapalıçarşı’da dükkanı olan Fuat A’nın yönettiği organizasyonun uluslar arası faaliyet yürüttüğü belirtildi.
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