İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden okul önlerinde sıkı denetim

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından Esenler'de okul önlerinde denetim gerçekleştirildi. Denetime İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Esenler Çocuk Büro Amirliği, Devriye Ekipler Amirliği, Esenler Mobil Okul Timleri, Narkotik Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği'nden ekipler katıldı.

Denetimlerde okul çevresinde bulunan servis minibüsleri ile sivil araçlar durduruldu. Yapılan asayiş uygulamasında araçlar ve vatandaşların üstleri arandı. Denetimler çerçevesinde vatandaşların GBT ve UYAP sorgularının yanı sıra aracın evraklarına da bakıldı. Yapılan kontrollerde evrak eksiği bulunan 5 araca cezai işlem uygulandı. Öte yandan İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan araç ve servislere yönelik uygulamaların yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

Aracı durdurulan Berk Eker, "Uygulama gerekli oluyor. Okul önlerinde böyle bir uygulamanın yapılması bence doğrudur" dedi.

Uygulamanın faydalı olduğunu söyleyen Enes Ölçüm "Her yerde ve sürekli yapılmalı. Öğrenciler için dikkat edilmeli. Öğrenciler için faydalı olduğunu düşünüyorum. Okul geçitleri için önemli. Yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Esenyurt'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde okul çevresinde denetim yaptı. Esenyurt Tevfik Bey Ortaokulu'nda başlayan denetimlere, Mobil Okul Polis Timleri de destek verdi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaparken sürücülere Genel Bilgi Taraması da (GBT) yaptı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ekiplerin okul önlerindeki denetiminin, farklı noktalarda gün boyu devam edeceği öğrenildi.