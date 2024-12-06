İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2024 Cuma / 5 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7963
  • EURO
    36,7898
  • ALTIN
    2945.87
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Esenyurt'ta operasyon sırasında yaralanan polis memurunu ziyaret etti
Güncel

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Esenyurt'ta operasyon sırasında yaralanan polis memurunu ziyaret etti

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta düzenlenen operasyon sırasında yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti.

AA6 Aralık 2024 Cuma 22:52 - Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Esenyurt'ta operasyon sırasında yaralanan polis memurunu ziyaret etti
ABONE OL

İstanbul'a yeni atanan Yıldız, Esenyurt'ta başlatılan geniş uygulama noktalarına gelerek, polis ekiplerinin çalışmalarını denetledi.

Ardından İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital'a geçen Yıldız, 2 Aralık'ta Esenyurt'taki operasyonda yaralanan polis memuru Nusret Yıldırım'a ziyarette bulundu.

"GAZİ OLDUN ALLAH ŞİFA VERSİN"

Polis memuru ve eşine ''geçmiş olsun'' dileklerini ileten Yıldız, ''Gazi oldun. Allah şifa versin. Teşkilatımız her zaman yanında. Bu kutsal görevi ifa ederken kendi canını hiçe sayarak mücadele ettin. Allah muhafaza etti.'' dedi.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 Aralık'ta hakkında "cinsel istismar" suçundan arama kararı bulunan şüpheli M.Ö'yü gözaltına almak üzere Yenikent Mahallesi'ndeki ikametine gitmiş, zanlının kapıdaki ekiplere silahla ateş açması sonucu polis memuru Nusret Yıldırım yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.