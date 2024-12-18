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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız: Halkın huzur ve güvenliği için sahadayız

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Küçükçekmece'deki geniş çaplı asayiş uygulamasını denetledi.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 21:47 - Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız: Halkın huzur ve güvenliği için sahadayız
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Küçükçekmece'de eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe genelinde saat 20.00 itibarıyla başlatılan uygulama; Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Polis helikopterinin destek verdiği uygulamaya dedektör köpekler de katıldı.

"İSTANBUL HALKININ HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN SAHADAYIZ"

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulamayı yerinde denetlemek için Halkalı Caddesi'ndeki denetim noktasına geldi.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru" şiarıyla bugün de Küçükçekmece'de bulunduklarını belirterek, 412 ekip ve 850 personelle 40 yerde uygulama yapıldığını söyledi.

İstanbul halkının huzur ve güvenliği için sahada olduklarını vurgulayan Yıldız, "Bu uygulamalarımızı, huzuru kalıcı hale getirmek için, sokak çeteleriyle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla mücadelemiz için İstanbul'un tüm ilçelerinde devam ettireceğiz. Burada İstanbul halkının desteği bizim için çok önemli." dedi.

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