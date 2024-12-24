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  • İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız: Motosikletli çetelere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmekte
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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız: Motosikletli çetelere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmekte

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kentte son yıllarda yeni nesil suç örgütü olarak ortaya çıkan motosikletli suç çetelerine karşı azim ve kararlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

AA24 Aralık 2024 Salı 22:23 - Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız: Motosikletli çetelere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmekte
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Esenler'de eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe genelinde saat 20.00 itibarıyla başlatılan uygulama; Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Polis helikopterinin destek verdiği uygulamaya dedektör köpekler de katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulamayı yerinde denetlemek için Halkalı Caddesi'ndeki denetim noktasına geldi.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru" şiarıyla bugün de Esenler'de bulunduklarını belirterek, 215 ekip ve 450 personelle 21 noktada uygulama yapıldığını söyledi.

Daha önce de birçok denetime katıldığını aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"İstanbul'da son yıllarda yeni nesil suç örgütü olan motosikletli suç çetelerine karşı da mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmekte. Son bir haftada Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün bu sokak çetelerine yönelik operasyonlarında 47 şahıs gözaltına alındı, bunlardan 40'ı tutuklandı. 17 ruhsatsız tabanca ve bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. İstanbul sokaklarında huzuru tesis edebilmek amacıyla tüm vatandaşlarımızın da desteğiyle emniyet teşkilatımız 7/24 sahada. Bugün Esenler ilçemizde de uygulamalarımıza devam edeceğiz."

Yıldız, daha sonra durdurulan bazı araçların sürücüleriyle sohbet etti.

  • suç örgütleri
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