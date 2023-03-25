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İstanbul Emniyeti huzur uygulaması gerçekleştirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki 218 noktada 1837 personel, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait 2 botun katılımıyla 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 04:37 - Güncelleme:
İstanbul Emniyeti huzur uygulaması gerçekleştirdi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki 218 noktada 1837 personel, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait 2 botun katılımıyla 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı.

Ayrıca, 1712 personel tarafından 21.00 ila 23.00 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Ekipler, 162 bin 548 kişinin Genel Bilgi Toplamda (GBT) sorgulamasını yaparken çeşitli suçlardan aranan 558 kişi ile 164 yoklama kaçağı yakalanırken, 391 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulamada, 45 adet Ruhsatsız Tabanca/Tüfek, 6 Adet kurusıkı tabanca, 207 fişek, 950 gram uyuşturucu madde, 86 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 4 bin 270 lira ve 32 kişiye idari işlem yapılırken, 52 bin 715 lira idari para cezası kesildi.

Huzur uygulamasında, umuma açık 311 yer denetlenirken, 21 bin 50 araç ve 949 motosiklet kontrol edildi. Bin 86 araç ve motosiklet ile 24 sürücüye işlem yapıldı. 17 araç trafikten men edilirken, toplamda 534 bin 703 lira trafik cezası kesildi.

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