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İstanbul Emniyeti'nde ara atama: 5 ilçede müdür değişikliği

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğünde beklenen ara atamalar gerçekleştirildi. Buna göre 5 ilçenin emniyet müdürü değişti.

IHA27 Aralık 2023 Çarşamba 21:32 - Güncelleme:
İstanbul Emniyeti'nde ara atama: 5 ilçede müdür değişikliği
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 5 ilçeye yeni atamalar yapıldı. Ara atamalara göre Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İstanbul Anadolu Yakası İlçelerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olurken; Hüseyin Güleç, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü oldu. Barış Çukur Adalar İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Esenler İlçe Emniyet Müdürü Murat Uzun, Avrupa Yakası İkinci Bölge İlçelerinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Esenler İlçe Emniyet Müdürü ise Muhammet Ahmet Katipoğlu olarak atandı. Atamalara göre Aşkın Kılıçkeser, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirilirken, Necati Aktuğ Şahin ise Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü olarak tayin edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ara atamada Ercan Bilgili, Turizm Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Gülseda Torun, Eğitim Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Gürol Dikyol, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Mehmet Baysal ise Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevine getirildi.

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