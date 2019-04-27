İstanbul Esenyurt'ta çatlaklar oluşan 40'a yakın binaya bu gece de girilemeyecek İstanbul Esenyurt'ta çatlaklar oluşan 40'a yakın binaya bu gece de girilemeyecek. Esenyurt Belediye Başkanı, 'Statik izleme sürüyor, vatandaşlarımızı bu gece de misafir edeceğiz' açıklamasını yaptı.