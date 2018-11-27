İstanbul Fellowship başvuruları için son 3 gün

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından Türk yayımcılar ile dünya yayımcılarının karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla ilk kez 2016 yılında düzenlenen İstanbul Fellowship - Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları’nın dördüncüsü 2019 yılı Şubat ayında gerçekleştirilecek.

Tüm dünyadan yayımcıların İstanbul'da buluşacağı ve telif görüşmeleri gerçekleştireceği organizasyon Türk edebiyatının dünyaya duyurulması için bir platform oluştururken kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesi açısından da katkı sağlıyor.

DÜNYADAN 90 ÜLKE, TÜRKİYE'DEN 96 KATILIMCI

Her geçen yıl katılımcı sayısı artarak büyüyen programa şu ana kadar 90 ülkeden 409 yayımcı başvuru yaptı. Programa yurtiçinden başvuran yerli katılımcı sayısı ise 96. Başvurular için son üç güne girilirken sayının artması bekleniyor.

Geçtiğimiz üç yılın sonunda 1.000'in üzerinde telif ön anlaşması ve 1739 ikili iş görüşmesi sağlayan program bu yıl katılımcı sayısını arttırarak büyümeye devam ediyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen program her geçen yıl hedeflerini büyütüyor.

EN ÇOK İLGİ ENDONEZYA VE BREZİLYA'DAN

Telif görüşmeleri için tüm dünyadan katılımcıları Türk edebiyatıyla buluşturan programa en çok Endonezya ve Brezilyalı yayımcıların ilgisi var. 26-28 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları için şu ana kadar en fazla talep 34 başvuruyla Endonezyalı yayımcılardan geldi. Endonezya'yı 22 başvuru ile Brezilya takip ediyor. Katılımcı talepleri arasında ABD 18, Bangladeş, Hindistan ve Mısır’dan başvurular ise 17 sayısını buldu.

Tüm dünyadan ve Türkiye'den yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin başvurularına açık olan programa; "https://www.fellowship.istanbul" adresinden online başvuru yapılabilir.

KATILIMCILAR 1 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Yurt içinden programa başvurusu kabul edilen katılımcılar, program kapsamında düzenlenen yemeklere, seminerlere ve iş görüşmelerine ücretsiz olarak katılabilecek ve çevirmen desteği hizmetinden yararlanabilecekler.

Programa yurt dışından katılım sağlayacak yayımcılara ise Altın, Gümüş ve Bronz olarak üç farklı destek paketi sunulacak. Bronz pakette program kapsamında düzenlenen yemeklere, seminerlere ve iş görüşmelerine ücretsiz katılımın yanı sıra havaalanı ile otel arasında servis hizmeti de sağlanacak. Gümüş pakette bunlara ek olarak 4 günlük otel konaklaması da sunuluyor. Altın paket ise tüm bunlarla beraber İstanbul’a gidiş-dönüş uçak bileti içeriyor.

Tamamlanan tüm başvuru formları Aralık ayı boyunca Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Değerlendirme Komitesi tarafından incelenecek, programa başvurusu yeterli bulunan yurt içi ve yurt dışı katılımcı isimleri 1 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.

İstanbul Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları) 26-27-28 Şubat 2019 tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.