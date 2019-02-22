İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir bina tahliye edildi
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binada çatlaklar oluşması üzerine bina belediye yetkililerince boşaltılarak mühürlendi.
- AA
İstanbul Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1175. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binada çatlaklar oluştu.
Durumu fark eden apartman sakinleri, belediye yetkililerine haber verdi. Binayı inceleyen zabıta ekipleri, tahliye ettiği binanın giriş kapısını mühürledi.
Daha önce demir çubuklarla desteklendiği görülen binanın 30 yıl önce yapıldığı öğrenildi.
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