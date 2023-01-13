İstanbul Göç ve Uyum Merkezi Projesi kursiyerleri sertifikalarını aldı

İMRA'nın İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle yürüttüğü projenin kapanış töreni Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan İMRA Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, Birleşmiş Milletlerin (BM) küresel eğilimler raporuna göre 2021 yılı sonu itibarıyla dünyada 89,3 milyon insanın zorla yerinden edildiğini ve bu rakamın her geçen gün arttığını kaydetti.

Dünyanın daha çok çatışma ve yoksulluk kaynaklı göç ile karşı karşıya olduğunu belirten Aydın, "Uluslararası raporlara göre önümüzdeki yıllarda afetler ve iklim değişikliği de zorunlu göçün önemli nedenlerinden biri olacak. Yani bu mesele her geçen gün büyüyen bir sorun olmaya devam edecek. Dolayısıyla göç olgusuna ne gözlerimizi kapatıp yokmuş gibi davranabiliriz ne de bu küresel meseleyi nefret dili ve ırkçı söylemlerle sağduyudan uzak tavırlarla ele alabiliriz. Bu meseleyi ancak 11 yıldır devletimizin tüm dünyaya örnek olduğu şekilde, yani göç yönetimindeki her süreçte insan onurunu merkeze alan politikalarla yönetebiliriz." dedi.

İMRA'nın bugüne kadar eğitimden, ekonomiye birçok alanda proje çalışması yaptığını ifade eden Aydın, son olarak ise Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde kapanış töreni yapılan İstanbul Göç ve Uyum Merkezi Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlattı.

- "KURSİYERLERE ALDIKLARI EĞİTİMİN ARDINDAN İSTİHDAM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Projeye katılan 317 kursiyere dil, eğitim, sağlık, iletişim gibi bir çok alandan eğitim verildiğini ifade eden Aydın, "Kursiyerlere aldıkları eğitimin ardından istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin çağrı merkezleri Arapça ve Türkçe bilen çalışanlar arıyorlar. Biz bu alandaki istihdamı sağlamak için kursiyerlere eğitim veriyoruz." dedi.

Aydın, farklı ülkelerden gelen göçmen, mülteci ve sığınmacıların ülkeye bir katma değer üretmeleri amacıyla niteliklerini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Göçmenlerin beraberinde getirdikleri kültür, insan gücü, yetenek, tecrübe ve çeşitlilik açısından göçün her zaman yeni olasılıklara, fırsatlara, kültürel ve ekonomik zenginliklere açık olduğuna inanıyoruz. Suriyeli sığınmacıların ekonomik olarak yük oldukları ve kamusal kaynaklara erişimlerinin yerel halka göre daha kolay olduğu yönünde inşa edilen algıların yıkılması adına Göç ve Uyum Merkezi Projemizde yaptığımız üzere, ülkemize gelen farklı nitelikte göçmenin potansiyelini ortaya çıkarmak, ekonomimize ve istihdama pozitif olarak yansıyacaktır."

- "MİLYONLARCA İNSAN YURDUNDAN OLDU"



Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise İMRA'nın takdire şayan faaliyetler yürüttüğünü belirterek, savaşlar, zulümler, afetler, ekonomik infazlar gibi pek çok nedenle milyonlarca insanın yurdundan olduğunu vurguladı.

Turan, Türkiye'nin bütün masumları din, dil, ırk ayrımı yapmadan bağrına bastığını ve savaşın eşiğinden kaçan insanlara kucak açtığını ifade etti.

Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, göç alanında sivil toplum örgütlerinin birçok başarılı işlere imza attığını belirterek, İMRA yönetimi ve projeye katılan kursiyerleri tebrik etti.

Protokol konuşmalarının ardından projeye katılıp dil, sağlık, iletişim gibi birçok alanda eğitim alan kursiyerlere sertifikaları verildi.