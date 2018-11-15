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İstanbul Güngören'de 6 katlı bina boşaltıldı

Güngören'de 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

  • DHA
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Güngören Haznedar Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın yan tarafında çökme meydana geldi.
 
Çökme riski nedeniyle binadakiler tahliye edildi. Binanın bir süre önce belediye tarafından mühürlendiği belirtildi.
 
Binanın çevresinde önlem alındı.

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