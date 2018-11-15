İstanbul Güngören'de 6 katlı bina boşaltıldı

Güngören Haznedar Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın yan tarafında çökme meydana geldi. Çökme riski nedeniyle binadakiler tahliye edildi. Binanın bir süre önce belediye tarafından mühürlendiği belirtildi. Binanın çevresinde önlem alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.