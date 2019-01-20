12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin 7’si tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, beş gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, molotof kokteylli saldırı, korsan gösteri, araç kundaklama ve illegal eylemlere katıldıkları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 9 zanlı yakalanmıştı.

Çoğu örgütün gençlik ve şehir yapılanmasına mensup 9 şahsın emniyetteki sorguları dün tamamlandı. Şüphelilerin 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 2 zanlının ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

´Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"ABD'den resmi başvuru gelmedi"

'ABD'den resmi başvuru gelmedi'

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu

Büyükelçi Kılıç'tan McGurk'e tepki: Suçlamak ne cürettir

Büyükelçi Kılıç'tan McGurk'e tepki: Suçlamak ne cürettir

Avusturya'dan "Brexit tarihi ertelenesin" önerisi

Avusturya'dan 'Brexit tarihi ertelenesin' önerisi

ABD hava saldırısı sonrası duyurdu: Hepsini öldürdük

ABD hava saldırısı sonrası duyurdu: Hepsini öldürdük

Bakan müjdeyi verdi: Mart içerisinde ilk neticelerini alacağız

Bakan müjdeyi verdi: Mart içerisinde ilk neticelerini alacağız

Erdoğan'dan genç doktora büyük jest

Erdoğan'dan genç doktora büyük jest

'Rusya ve İran için DEAŞ'lıları öldürüyoruz'

'Rusya ve İran için DEAŞ'lıları öldürüyoruz'
 

POPÜLER HABERLER

Nika Ayaklanmasının bastırılması – Tarihte bugün 18 Ocak 532

Nika Ayaklanmasının bastırılması – Tarihte bugün 18 Ocak 532

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

'Bence Nanay' İstanbul'da!

'Bence Nanay' İstanbul'da!

'Türkiye'nin Arısı' başardı

'Türkiye'nin Arısı' başardı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA