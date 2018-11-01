Rogier Lieshout: İstanbul Havalimanı Avrupa ve dünyanın en büyüğü olur

Havacılık uzmanı da olan Lieshout, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de havacılık talebinin güçlü şekilde artığını belirterek, "İstanbul Atatürk Havalimanı yıllardır kapasite sorunu ile mücadele ediyor. Havacılığın daha da büyümesini sağlamak için 90 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni havalimanı bir ihtiyaç." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nın açılması sonrası Atatürk Havalimanı'nın kapanacağını ve hava trafiğinin yeni havalimanına aktarılacağını dile getiren Lieshout, bunun İstanbul Havalimanı'nın kapasitesinin daha başlarda yüzde 70'inin tamamlanacağı anlamına geldiğini kaydetti.

Lieshout, gelecekte artan yolcu talebini karşılayabilmek için İstanbul Havalimanı'nın daha da genişlemesi gerektiğini vurgulayarak, "Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarını Sabiha Gökçen'den yeni havalimanına aktardığı takdirde, yeni havalimanı transfer yolcuları için daha da cazip hale gelecek. Yeni havalimanı sadece kapasite açısından değil, aynı zamanda ağ ve yolcu açısından da Avrupa ve dünyanın en büyüğü olur." ifadesini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın THY'ye de avantaj sağlayacağını aktaran Lieshout, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni havalimanı, THY'nin hem Türkiye'de hem yurt dışında ağını daha da genişletmesini sağlıyor. Şirket bunun için gerekli yatırımları yaptı zaten. Önümüzdeki 5 yıl içinde THY, ağın genişlemesini şekillendirmek için 200 yeni uçak alacak. Türkiye bununla tüm dünyayla bağlantısını daha da iyi sağlayacak. Ağın genişlemesiyle İstanbul, transfer yolcuları için daha cazip bir transfer noktası olacak. Avrupa ve Ortadoğu'daki büyük transfer havalimanlarının önemli rakibi olacak."

Ayrıca THY'nin, Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan transfer trafiğinin bir kısmını kendine çekebileceğine dikkati çeken Lieshout, bunun Hollanda Kraliyet Havayolu şirketi (KLM) gibi şirketler ile Ortadoğu ve Asya havayolu şirketleri için fazladan rekabet anlamına geleceğine işaret etti.