İstanbul Havalimanı dünyada en fazla gelişme gösteren 2. havalimanı oldu

AA 05.02.2020 15:02 - Güncelleme: 05.02.2020 15:02

SHGM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) aralık ayı verilerine dayandırılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Havalimanı aralık ayında dünyada en fazla yolcuya ev sahipliği yapan 14. havalimanı olurken, yolcu sayısındaki yüzde 8,4'lük artış ile de dünya genelinde en fazla gelişme kaydeden 2. havalimanı oldu. Avrupa havalimanları içinde Londra Havalimanı yüzde 0,5, Paris Havalimanı yüzde 4,2, Frankfurt Havalimanı yüzde 1, Amsterdam Havalimanı ise yüzde 0,3 oranında yolcusunu arttırdı. Avrupa'nın en büyük 5 havalimanı içinde yolcusunu en çok arttıran İstanbul Havalimanı. Nisan 2019'da uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı, ağustos itibarıyla 15. sıradan dünyanın en fazla yolcu taşıyan havalimanları listesine girmiştir. Eylülde 15, Ekim'de 12, Kasım'da 11. sırada yer alarak, Atatürk Havalimanı'nın 2018'deki listedeki yerini muhafaza etmiştir."

- "THY YOLCUSUNU DÜNYADA EN FAZLA ARTIRAN 4. HAVA YOLU OLDU"



Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) aralık ayı verilerine dayandırılan açıklamada, THY'nin, dünyada en fazla yolcu taşıyan havayolu şirketleri arasında 14. sırada yer aldığı belirtildi.

THY'nin yolcu sayısındaki artışa dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yolcu sayısındaki artış bakımından THY yüzde 7,1 büyüme ile yolcusunu dünyada en fazla artıran 4. hava yolu oldu. (Katar yüzde 17,7, Singapur yüzde 8,7, Çin yüzde 7,9). Katar, Singapur ve Çin Havayollarının bulunduğu Asya-Pasifik Bölgesi'nin hava taşımacılığından aldığı yüzde 32,9'luk pay göz önüne alındığında, THY rakiplerine oranla çok daha önemli bir başarıya imza atıyor. Dünya listesindeki Avrupalı taşıyıcılardan Lufthansa yüzde 2,8, Air France-KLM yüzde 1,6, Raynair yüzde 5, Britisih Airways yüzde 4,8 oranında yolcusunu artırırken, THY yüzde 7,1 artış ile Avrupa'da yolcusunu en fazla arttıran hava yolu."