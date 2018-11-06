İstanbul Havalimanı elektrik ve su tasarrufu yapacak

İstanbul Havalimanı'nda kullanılan teknoloji sayesinde yılda 19 bin hanenin tükettiği elektrik ve 6 bin 750 hanenin tüketimine denk su tasarrufu sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de açılışı gerçekleştirilen ve ardından 31 Ekim'de tarifeli uçuşlara başlanan İstanbul Havalimanı bir çok yeniliğiyle dikkat çekiyor. Son teknolojiyle inşa edilen havalimanında önemli miktarda enerji ve su tasarrufu sağlanacak.

Ayrıca, her gün havalimanından çıkan tonlarca çöp malzemesi geri dönüştürülebilecek.

Havalimanındaki tüm ticari işletmeler yeşil sertifikalı olacak

İstanbul Havalimanı'nda yer alacak tüm ticari işletmeler yeşil kuruluş sertifikasına sahip olmak zorunda. Bu amaçla projesi hazırlanan havalimanı, sürdürülebilir, kendi enerjisini üreten, çevreci, engelsiz ve yeşil bir havalimanı olarak inşa edildi. İstanbul Havalimanı terminal binasında, geleneksel Amerikan Isıtma Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği (ASHRAE) standartlarına göre yüzde 21 enerji verimliliği ile "Yeşil Bina Sertifikasyonu" olan Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik'te (Leadership in Energy and Environmental Design- LEED) gümüş seviyesini hedefleniyor.

“Kuzey Amerika dışında sertifika alan ilk altyapı projesi olacak”

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, aynı zamanda sürdürülebilirlik alanında dünya çapındaki en önemli ve en prestijli referanslardan olan altyapı projelerinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendiren Sürdürülebilir Altyapı Enstitüsünün Envision Sürdürülebilirlik Sertifikası’na başvurdu. İstanbul Havalimanı bu sertifikayı almaya hak kazanan Kuzey Amerika dışındaki ilk ve dünyada en büyük altyapı projesi olacak.

Çevreci olarak tasarlanan İstanbul Havalimanı'nda enerji açısından da çok önemli oranda tasarruf sağlanacak. 1,4 milyon metrekarelik terminal binasının çatısı da buna göre tasarlandı. Özellikle terminalin çatısında bulunan çok sayıda camlı bölme sayesinde güneş ışınlarının terminal içerisine en iyi şekilde yansıması sağlanıyor. Böylece terminal aydınlatmasında tasarruf yapılacak.

Havalimanında alınan çevreci tedbirler sayesinde yılda 19 bin hanenin tükettiği elektrik ve 6 bin 750 hanenin tüketimine denk su tasarrufu yapılacak. Bu sayede İstanbul Yeni Havalimanı yılda 33,2 milyon lira tasarruf ettirecek.

Havalimanında sadece enerjiden değil sudan da tasarruf sağlanacak. 450 bin metrekarelik çatı kaplaması bulunan İstanbul Havalimanı’nın, yağmur suyu, geri dönüştürülmüş su ve gri suyu kendi ihtiyaçları için kullanacak şekilde dizayn edilen terminalinde yüzde 40’a kadar su tasarrufu yapılacak. Bu da yılda 1,5 milyon metreküp su tasarrufuna ve 5 bin 500 hanenin su kullanımına denk tasarruf anlamına geliyor.

Türkiye’nin en büyük çöp otomatik ayrıştırma tesisi de İstanbul Havalimanı'nda olacak. Havalimanında organik atıklardan kompost üretimi, çevre kirliliği önleme programları ve sıfır atık yönetimi gibi programlar izlenecek.