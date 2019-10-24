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İstanbul Havalimanı girişinde korku dolu anlar: Yanan minibüs polis aracına çarparak durabildi

İstanbul Havalimanı girişinde seyir halindeyken alev almasının ardından freni boşalarak, yokuş aşağı giden minibüs, polis aracına çarptıktan sonra durabildi.

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Öğle saatlerinde giden yolcu terminalinin önüne gitmek için havalimanı gelen, içinde iki kişinin bulunduğu, B.K yönetimindeki "59 TR 600" plakalı siyah VIP minibüs, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yolun yokuş olmasına rağmen yanan minübüsü durdurmayı başaran şoför ile yanındaki kişi araçtan indi.

Bu sırada polis ekipleri, trafiği kapatmak için yanan minibüsün yakınına geldi. Cadde araç ve yaya trafiğe kapatılarak, itfaiye ekipleri çağrıldı.

Yanan araç, freni boşalması sonucu yokuştan geriye doğru hareket ederek, burada duran polis aracına çarparak durabildi. Polis aracının ön kısmı yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü.

Araçlarda bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve yara almadığı öğrenildi.

Yolun araç trafiğine kapatılması nedeniyle havalimanı girişinde yoğunluk oluştu. Yanan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

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