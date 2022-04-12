İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiği alanında dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, ACI World tarafından 2021 yılı verilerine dayanılarak "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" listesi açıklandı.

ABD'de bulunan Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, 2021'de yolcu sayısı ile dünyanın en yoğun havalimanı konumunu yeniden kazandı. Havalimanı geçen yıl yüzde 76,4 oranındaki artışla 75,7 milyon yolcu ağırlamayı başardı.

Listede 62,5 milyon yolcu ağırlayan Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı ikinci, 58,8 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Denver Uluslararası Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yılın en yoğun 10 havalimanından 8'i ABD'de, 2'si ise Çin'de yer aldı.

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Uluslararası yolcu trafiğinde ise 2021 yılındaki verilere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı 29,1 milyon yolcu ile birinci sırada yer alırken İGA İstanbul Havalimanı 26,5 milyon yolcuya hizmet sunarak ikinci oldu. Bu listede 2019 yılında 14. sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, 2020'de listenin 6. sırasında bulunuyordu.

Hollanda'da bulunan Amsterdam Schiphol Havalimanı 25,5 milyon yolcu ile listenin üçüncü sırasında, Almanya'daki Frankfurt Havalimanı da dördüncü sırada yer aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı listeye beşinci sıradan girmeyi başardı.

İGA İstanbul Havalimanı, ACI Europe'un açıkladığı rapora göre de 2021 yılında 37 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştu.

- "2022'NİN İKİNCİ YARISINDA SEYAHATLERDE BİR ARTIŞ OLABİLİR"

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliviera, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kovid-19 sonrası iyileşmenin birden ters bir rüzgarla karşı karşıya kalabileceği konusunda temkinli olsak da ülkelerin pandemi sonrası yeniden açılma planları sonrası ortaya çıkan tablo ile 2022'nin ikinci yarısında seyahatlerde bir artış olabilir." ifadelerini kullandı.