İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2026 Salı / 24 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,122
  • EURO
    53,3887
  • ALTIN
    6425.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 6 kişi yaralandı
Güncel

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 6 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da yolcu taşıyan servis minibüsünün yol bakım aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü.

AA9 Haziran 2026 Salı 10:56 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 6 kişi yaralandı
ABONE OL

Kemerburgaz İstanbul Havalimanı Yolu'nda meydana gelen kazada, yabancı turist taşıyan servis minibüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yol temizleme araçlarının çalışma yaptığı esnada önce ışıklı uyarı tabelasına, daha sonra 34 FVE 037 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet de yanında bulunan yol süpürme aracına çarptı.

Kamyonetin ve servis minibüsünün şoförüyle minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri servis minibüsünde sıkışan sürücüyü çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü.

  • istanbul havalimani
  • trafik kazasi
  • polis ekipleri

ÖNERİLEN VİDEO

2 genç hayatını kaybetmişti! Feci kaza saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.