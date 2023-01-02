İstanbul Havalimanı zirvede tamamladı

EUROCONTROL, 2022 yılı uçuş rakamlarını yayımladı. EUROCONTROL, Avrupa havalimanları ve havayolu trafiğine yönelik detaylı raporunu yayınladı. Kovid-19 salgının başlangıç tarihi olan 2019 yılı ile karşılıklı değerlendirmenin yapıldığı rapora göre, Avrupa'daki havalimanları içerisinde pandemi öncesi uçuş rakamlarını yakalayan tek havalimanı İstanbul Havalimanı olurken, bin 140 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ikinci olurken, Paris Charles De Gaulle Havalimanı ise bin 122 uçuşla üçüncü, bin 48 uçuşla Almanya'nın Frankfurt Havalimanı dördüncü oldu. 2022 yılını bin 156 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde tamamlayan İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları içerisinde pandemi öncesi uçuş rakamlarını yakalayan tek havalimanı oldu.