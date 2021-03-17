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İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu

İstanbul Havalimanı, 2-16 Mart'ta günlük ortalama 465 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

AA17 Mart 2021 Çarşamba 12:21 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 12:21
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan 2-16 Mart'taki uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı 465 uçuş/gün ortalamasıyla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u 435 uçuş ortalamasıyla Paris Charles de Gaulle ve 336 uçuş ortalamasıyla Amsterdam Schiphol havalimanları takip etti.

Dördüncü sırada ise Frankfurt Havalimanı 334 uçuşla yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise 322 uçuş ortalaması ile Avrupa'da ilk 5'e girmeyi başardı.

Raporda, İstanbul başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki havalimanlarının günlük uçuş sayısında düşüş göstermeyerek genel olarak istikrarını koruduğu, İngiltere'deki Heathrow Havalimanı'nda yüzde 11, Norveç'teki Bergen Havalimanı'nda yüzde 23, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yüzde 119 oranında artış olduğu kaydedildi.

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