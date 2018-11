İstanbul Havalimanı’na 9 bin kamerayla güvenlik önlemi

76,5 milyon metrekarelik toplam alanıyla dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nda tarifeli seferlerin başlamasıyla birlikte güvenlik seviyesi üst düzeye çıkartıldı.

Terminal bölgesinde polis ve özel güvenlik görevlileri güvenlik prosedürlerini uygularken, jandarma ekipleri ise havalimanı çevresindeki güvenliği sağlıyor.

Havalimanındaki emniyetin sağlanmasında güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı ise teknoloji oldu. Her yer kameralarla donatıldı Dünya havacılık tarihinde önemli bir konuma gelmesi beklenen İstanbul Havalimanı için her türlü güvenlik önlemi düşünüldü. Havalimanı’nın hemen her noktası güvenlik kameralarıyla donatıldı.

Son teknolojinin kullanıldığı havalimanında 60 metrede bir sabit kameralar, 360 metre de bir ise kamera açısı dijital olarak kontrol edilip değiştirilebilen PTZ türü kameralar planlandı. İleri güvenlik önlemleri bununla da sınırlı kalmadı. Terminaldeki her 720 metrede bir yerleştirilen termal kameralar güvenliği sağlamada personellere önemli katkı sağlayacak.

İlk kez yer radarları kullanılacak

Havalimanında polis ekiplerinin yanı sıra 3 bin 500 güvenlik personeli görev yapacak. Dış çevre güvenliği ise jandarma tarafından sağlanacak. Güvenliğin son teknoloji ile sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları da kullanılacak. Hareketlilik 2,5 kilometre mesafeden başlayarak bu radarlar tarafından tespit edilecek. Ayrıca havalimanı çevresindeki çevredeki önlemler kapsamında 12 adet kara radarı ile çit üzeri aktif fiberoptik sensör kablo güvenliği sağlayacak.

20 milyon GB’lık veri depolama alanı Sadece terminal binası değil, milyonlarca metrekarelik havalimanının çevresine de çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirildi. Aralıksız olarak görüntü alan yüksek çözünürlüklü kameralar, bu konuda görevlendirilen personellerce her an izleniyor.

İstanbul Havalimanı’nda 3 adet veri merkezi (data center), 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu ve 780 telekomünikasyon odası olacak.

Havalimanı bünyesinde 20 milyon GB’lık data alanı mevcut olacak. Kaydedilen görüntüler bu devasa depolama alanında muhafaza edilecek. Bin 700 kilometrelik fiber kablo Öte yandan, havalimanına döşenmek için planlanan fiber kablo uzunluğu ise dikkat çekiyor. Fiber kablonun uzunluğu İstanbul- Berlin arasındaki bin 700 kilometreye eşit. Bunun yanı sıra İstanbul-Yeni Delhi arasındaki 4 bin 500 kilometre uzunluğunda bakır kablolama da havalimanının özellikleri arasında yer alıyor.