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FETÖ'nün İstanbul Havalimanı projesine gölge düşürmek için terör örgütleriyle iş birliği yaptığı ortaya çıktı

Cumhuriyet tarihinin en büyük vizyon projelerinden biri olan, İstanbul Havalimanı projesine gölge düşürmek için terör örgütlerinin işbirliği oluşturduğu anlaşıldı.

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Sahte kimliklerle işçilerin koğuşuna sızarak işçileri provoke etme gayretindeki DHKP-C, TKP/ML terör örgütü üyelerinin kaos planının sosyal medyadaki ihanet fişeğinin de Pensilvanya'dan ateşlendiği ortaya çıktı.
 
Soruşturma yürüten güvenlik birimleri FETÖ'nün, İstanbul Havalimanı ile ilgili trol çetesine ve militanlarına verdiği talimatları deşifre etti. İstanbul Havalimanı şantiyesinde provokasyon faaliyetleri sürerken FETÖ elebaşısının kontrolündeki Pensilvanya ekibi de trol çetesine oluşturulan kaos planı için çalışmaları talimatını verdi. Akabinde de #HaksızlığaBaretÇıkar etiketi ile eylemlere kamuoyu desteği oluşturmak için algı operasyonu başlatıldı. Örgüt üyelerine ise karalama kampanyasına tweet'ler atılarak, hashtag'lere katılım sağlayarak destek vermeleri talimatı verildi.
 
Ayrıca Pensilvanya'da kararlaştırılan hashtag saatinde tweet'lerin atılması ve ünlü kişilerinde eklenerek etkileşim sağlanması istendi. Bu etiketle atılan tweet'lerin yüzde 60'ının Türkiye dışından olması da FETÖ operasyonunu gözler önüne serdi. FETÖ'nün sosyal medyada oluşturduğu suni kamuoyu ile yabancı haber ajanslarının da provokasyonu büyütmek için harekete geçirildiği ve algı operasyonuna katkı sağladıkları belirtildi.
 
 
(Sabah)

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