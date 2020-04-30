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  • İstanbul Havalimanı'na düzenlenen 135 seferle 11 bin 689 vatandaş yurda getirildi
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İstanbul Havalimanı'na düzenlenen 135 seferle 11 bin 689 vatandaş yurda getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın çeşitli ülkelerinde kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 11 bin 689 kişinin İstanbul Havalimanı'na düzenlenen 135 seferle yurda getirildiği bildirildi.

AA30 Nisan 2020 Perşembe 14:47 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 14:49
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İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğinden yapılan açıklamada, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün yurt dışından dönen vatandaşların önlem ve gözlem altına alınması talimatı üzerine, 17 Mart ile 29 Nisan arasında farklı ülkelerden İstanbul Havalimanına yapılan 135 sefer ile 11 bin 689 vatandaşın tahliye edilerek İstanbul ve İstanbul'a yakın illerdeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, uçuş yasakları sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda kara ve hava tarafında mahsur kalan çeşitli ülke vatandaşı toplam bin 976 kişinin farklı illerde karantina altına alındığı ve daha sonra bunlardan bin 117'sinin ülkeleri tarafından düzenlenen tahliye seferleri kapsamında ülkelerine geri gönderildiği kaydedildi.

Tahliye seferlerinin Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının koordinesinde yürütüldüğü ve aralıklarla devam ettiği aktarılan açıklamada, "04.04.2020-29.04.2020 tarihleri arasında 103 farklı ülke pasaportuna sahip 19 bin 660 kişi ülkemizden tahliye edilmiştir." ifadesine yer verildi.

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