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İstanbul Havalimanı’na İETT Otobüsleri ve HAVAİST Seferleri Bugün Başlıyor

İETT Genel Müdürlüğü, ilk etapta 3 Hat’ta, 9 İETT Otobüsü ile, Yılbaşından Sonra ise; 4 Hat’ta, 39 Otobüs ile Yolcu Taşıyacak..

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HAVAİST ilk etapta 4 Hat’ta, 18 Otobüs ile, (5. Hat Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı arasında İETT seferleri ile revize edildi)

Yılbaşından Sonra ise; 18 Hat’ta, 150 Otobüs ile Yolcu Taşıyacak..

 

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 95.Yılına ithafen, 29 Ekim 2018-Pazartesi günü (dün), 17 ülkeden, 50’nin üzerinde üstdüzey katılımla, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılarak hizmete alınan İstanbul Havalimanı’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce verilecek Ulaşım hizmetleri konusundaki bilgiler aşağıda yeralmaktadır;

İBB yan kuruluşu İETT Genel Müdürlüğü’nce, İstanbul Havalimanı’na toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak için 39 adet İETT aracı ile 4 hatta hizmet verecek şekilde planlama yapıldı.

Ancak, 2019 Ocak ayına kadarki iki aylık ilk etaplık sürede, İstanbul Havalimanı tam kapasite ile hizmet vermeyeceği için, planlanan otobüs hatlarının seferleri de aşağıda yer alan THY Uçuş Planına göre kademeli olarak işletmeye alınacaktır.

 

31 Ekim 2018 –Çarşamba günü (yarın) Havalimanı hizmet vermeye başladığında, İETT Genel Müdürlüğü’nce, 9 adet İETT Otobüsü, 3 Hat’ta, toplu taşıma hizmeti vermeye başlayacak.

 

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Kalkış Noktası

Kalkış Saati

Varış noktası

Varış saati

Süre

31.Eki.18

28.Ara.18

İstanbul

17:30

Kıbrıs

19:05

01:35

1.Kas.18

29.Ara.18

Kıbrıs

05:35

İstanbul

07:25

01:50

1.Kas.18

29.Ara.18

İstanbul

09:25

Bakü

12:15

02:50

1.Kas.18

29.Ara.18

Bakü

14:10

İstanbul

17:30

03:20

1.Kas.18

28.Ara.18

İstanbul

15:55

İzmir

17:25

01:30

2.Kas.18

29.Ara.18

İzmir

08:35

İstanbul

10:05

01:30

31.Eki.18

29.Ara.18

İstanbul

11:10

Ankara

12:35

01:25

31.Eki.18

29.Ara.18

Ankara

13:30

İstanbul

14:55

01:25

1.Kas.18

29.Ara.18

Antalya

11:00

İstanbul

12:40

01:40

1.Kas.18

29.Ara.18

İstanbul

13:40

Antalya

15:15

01:35

THY Uçuş Planı


 

Hizmet verilecek güzergâhlar

Hat Kodu

Hat Adı

Sefer Sayısı

%50 İndirimli Tarife

H-2

YENİ HAVALİMANI-MECİDİYEKÖY(İETT)

16

2 Tam Bilet

H-3

YENİ HAVALİMANI-HALKALI(İETT)

13

H-4

YENİ HAVALİMANI-ATATÜRK HAVALİMANI(İETT)

24

TOPLAM

53

 

31 Ekim 2018 tarihinden itibaren yapılacak seferler aşağıda gösterilmektedir:

H-2 Yeni Havalimanı-Mecidiyeköy (İETT):

Mecidiyeköy

Havalimanı

1

2

3

1

2

3

07:30

08:00

05:45

09:15

09:30

07:00

10:15

 

 

11:45

 

 

13:15

13:45

12:45

15:45

16:15

14:15

 

17:45

 

 

19:30

 

 

GİDİŞ YÖNÜ

DÖNÜŞ YÖNÜ

Durak Kodu

Durak Adı

Durak Kodu

Durak Adı

121801

ÜÇÜNCÜ HAVAALANI

132432

MECİDİYEKÖY METROBÜS

121792

İHSANİYE KAVŞAĞI

118104

ÇAĞLAYAN YOLU

117771

KIYI EMNİYETİ

117742

NURTEPE-VİYADÜK

121302

ORMAN YOLU

117751

HASDAL

117762

KEMER YOLU

117761

KEMER YOLU

117752

HASDAL

121301

ORMAN YOLU

117741

NURTEPE-VİYADÜK

117772

KIYI EMNİYETİ

118103

ÇAĞLAYAN YOLU

121791

İHSANİYE KAVŞAĞI

132432

MECİDİYEKÖY METROBÜS

121801

İSTANBUL HAVAALANI

H-3 Yeni Havalimanı-Halkalı (İETT):

Halkalı

Havalimanı

1

2

3

1

2

3

08:00

05:45

07:30

09:30

07:15

09:00

 

10:00

 

 

 

 

12:30

 

13:30

 

13:45

 

 

 

 

 

 

16:00

 

 

17:30

 

 

19:00


 

GİDİŞ YÖNÜ

DÖNÜŞ YÖNÜ

Durak Kodu

Durak Adı

Durak Kodu

Durak Adı

121801

ÜÇÜNCÜ HAVAALANI

103752

GÜMRÜK

124022

DEMİRCİLER SİTESİ

129432

4.CADDE

150501

MASKO

129282

MENEKŞE SİTESİ

127921

TEM YOLU

104982

TOKİ 3. BÖLGE

123922

İMSAN SANAYİ SİTESİ

133912

LALE ŞEHİR

123942

İKİTELLİ GARAJI

131192

ÇİMENTEPE

125381

ATATÜRK MAHALLESİ

131202

AĞAÇLI

131201

AĞAÇLI

125382

ATATÜRK MAHALLESİ

131191

ÇİMENTEPE

123941

İKİTELLİ GARAJI

133911

LALE ŞEHİR

104861

İMSAN

104981

TOKİ 3. BÖLGE

150502

MASKO

129281

MENEKŞE SİTESİ

124021

DEMİRCİLER SİTESİ

129431

4. CADDE

121801

İSTANBUL HAVAALANI


 

H-4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı (İETT):

Atatürk Havalimanı

Havalimanı

1

2

3

1

2

3

06:00

07:00

08:00

07:30

08:40

09:50

09:10

10:20

11:30

10:50

12:00

13:10

12:40

13:50

15:00

14:25

15:35

16:50

16:15

17:30

18:45

18:05

19:20

20:35


 

GİDİŞ YÖNÜ

DÖNÜŞ YÖNÜ

Durak Kodu

Durak Adı

Durak Kodu

Durak Adı

121801

ÜÇÜNCÜ HAVAALANI

130121

ATATÜRK HAVALİMANI

304021

BAŞAKŞEHİR METROKENT

304021

BAŞAKŞEHİR METROKENT

130121

ATATÜRK HAVALİMANI

121801

İSTANBUL HAVAALANI

 

 

HAVAİST

HAVAİST ilk etapta 4 Hat, 18 Otobüs ile, Yılbaşından Sonra ise; 18 Hat 150 Otobüs ile Yolcu Taşıyacak..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İETT otobüsleri ile Toplu Ulaşım hizmetlerinin yanı sıra, 31 Aralık 2018 tarihine kadar da, İstanbul Havalimanının kısmi olarak faaliyete başlaması dolayısıyla, OTOBÜS AŞ marifetiyle, 2 aylık geçici hat düzenlemesi yapılarak, yolcu taşımacılığı yapılacak.

 

Bilindiği gibi, iştiraklerimizden OTOBÜS AŞ, ‘İstanbul Yeni Havalimanı Taşımacılık İhalesi’ni aldı ve 10 yıl süreyle bu hatları kiralayarak, 18 hat 150 otobüs ile İstanbul Havalimanı’na hizmet verecek.

OTOBÜS AŞ, 31 Aralık 2018 tarihine kadar, 2 ay boyunca geçici hat düzenlemesi yaptı. İlk etapta 4 hat 18 otobüs (2 yedek dahil olarak) ile hizmet verilecek. Hat sayısı, talebe göre artırılabilecektir. İlk etaptaki 4 hat 15 ilçe sınırı içerisinde 15 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. Bu 15 merkez; metro, metrobüs, deniz, otobüs ve minibüs entegrasyonu dikkate alınarak yapıldı.

 

 

İlk etapta hizmet verilecek Hatlar:

  1. Taksim - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı

  2. Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna- İstanbul Havalimanı Hattı

  3. Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı

  4. TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı

HAVAİST hizmetinin, İstanbul Havalimanı Seferlerine ait link:

http://www.otobus.istanbul/duyurular/hava%C4%B0st-tuem-hatlarin-durak-ve-saatler%C4%B0.aspx

 

İlk Etapta Hizmete Giren Hatlar (4)

  1. Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı

Taksim- Gümüşsuyu

Beşiktaş Peronlar

Zincirlikuyu Metrobüs

Göktürk

Yeni Havalimanı

Hat Bilgisi: 44 Km Tek Yön - 100 Dakika (Ort) - 4 Araç

 

 

  1. Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna-Yeni Havalimanı

Yenikapı Peronlar

Bakırköy İdo

Yenibosna-Kuleli

Başakşehir-Metrokent

Yeni Havalimanı

Hat Bilgisi: 65 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ort) - 4 Araç

 

3- Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı

Kozyatağı Metro

Ümraniye-Tepeüstü

Kavacık

Hasdal

Yeni Havalimanı

Hat Bilgisi: 57 Km Tek Yön - 115 Dakika (Ort) – 4 Araç

 

4-TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı

TÜYAP

Beylikdüzü- Cumhuriyet

Bahçeşehir

Yeni Havalimanı

Hat Bilgisi: 58 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ortalama) – 4 Araç

 

HAVAİST Otobüslerinin Özellikleri

İstanbul Havalimanı yolcu taşımacılığında kullanılacak olan 0-3 yaş 46 kişilik Euro6 araçların özellikleri;

 

Güvenlik ve teknik bilgiler

Şerit takip asistanı, Aktif acil frenleme sistemi, Adaptif hız sabitleyici, Yorgunluk asistanı, Ön çarpışma önleyici koruyucu sistem, Devrilme dayanımı, Çevre Dostu yeni nesil Euro 6 motor

 

Yolcuya sunulan hizmetler

Koltuklar arası geniş diz mesafesi, Ayarlanabilir koltuk başlıkları, Ferah iç mekân yüksekliği, Koltuk arkası 10.1 inç ekranlar (tv-film-dizi vb.), USB destekli şarj üniteleri, Wi-fi (ücretsiz internet)

 

Akıllı cihaz uygulamaları

Otobüslerin sefer saatleri, kalkış noktaları vb. Bilgilerinin takip edilebileceği mobil uygulamalar hizmete girecek.

 

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