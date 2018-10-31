İstanbul Havalimanı’na İETT Otobüsleri ve HAVAİST Seferleri Bugün Başlıyor
İETT Genel Müdürlüğü, ilk etapta 3 Hat’ta, 9 İETT Otobüsü ile, Yılbaşından Sonra ise; 4 Hat’ta, 39 Otobüs ile Yolcu Taşıyacak..
HAVAİST ilk etapta 4 Hat’ta, 18 Otobüs ile, (5. Hat Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı arasında İETT seferleri ile revize edildi)
Yılbaşından Sonra ise; 18 Hat’ta, 150 Otobüs ile Yolcu Taşıyacak..
Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 95.Yılına ithafen, 29 Ekim 2018-Pazartesi günü (dün), 17 ülkeden, 50’nin üzerinde üstdüzey katılımla, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılarak hizmete alınan İstanbul Havalimanı’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce verilecek Ulaşım hizmetleri konusundaki bilgiler aşağıda yeralmaktadır;
İBB yan kuruluşu İETT Genel Müdürlüğü’nce, İstanbul Havalimanı’na toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak için 39 adet İETT aracı ile 4 hatta hizmet verecek şekilde planlama yapıldı.
Ancak, 2019 Ocak ayına kadarki iki aylık ilk etaplık sürede, İstanbul Havalimanı tam kapasite ile hizmet vermeyeceği için, planlanan otobüs hatlarının seferleri de aşağıda yer alan THY Uçuş Planına göre kademeli olarak işletmeye alınacaktır.
31 Ekim 2018 –Çarşamba günü (yarın) Havalimanı hizmet vermeye başladığında, İETT Genel Müdürlüğü’nce, 9 adet İETT Otobüsü, 3 Hat’ta, toplu taşıma hizmeti vermeye başlayacak.
|
Başlama Tarihi
|
Bitiş Tarihi
|
Kalkış Noktası
|
Kalkış Saati
|
Varış noktası
|
Varış saati
|
Süre
|
31.Eki.18
|
28.Ara.18
|
İstanbul
|
17:30
|
Kıbrıs
|
19:05
|
01:35
|
1.Kas.18
|
29.Ara.18
|
Kıbrıs
|
05:35
|
İstanbul
|
07:25
|
01:50
|
1.Kas.18
|
29.Ara.18
|
İstanbul
|
09:25
|
Bakü
|
12:15
|
02:50
|
1.Kas.18
|
29.Ara.18
|
Bakü
|
14:10
|
İstanbul
|
17:30
|
03:20
|
1.Kas.18
|
28.Ara.18
|
İstanbul
|
15:55
|
İzmir
|
17:25
|
01:30
|
2.Kas.18
|
29.Ara.18
|
İzmir
|
08:35
|
İstanbul
|
10:05
|
01:30
|
31.Eki.18
|
29.Ara.18
|
İstanbul
|
11:10
|
Ankara
|
12:35
|
01:25
|
31.Eki.18
|
29.Ara.18
|
Ankara
|
13:30
|
İstanbul
|
14:55
|
01:25
|
1.Kas.18
|
29.Ara.18
|
Antalya
|
11:00
|
İstanbul
|
12:40
|
01:40
|
1.Kas.18
|
29.Ara.18
|
İstanbul
|
13:40
|
Antalya
|
15:15
|
01:35
THY Uçuş Planı
Hizmet verilecek güzergâhlar
|
Hat Kodu
|
Hat Adı
|
Sefer Sayısı
|
%50 İndirimli Tarife
|
H-2
|
YENİ HAVALİMANI-MECİDİYEKÖY(İETT)
|
16
|
2 Tam Bilet
|
H-3
|
YENİ HAVALİMANI-HALKALI(İETT)
|
13
|
H-4
|
YENİ HAVALİMANI-ATATÜRK HAVALİMANI(İETT)
|
24
|
TOPLAM
|
53
|
31 Ekim 2018 tarihinden itibaren yapılacak seferler aşağıda gösterilmektedir:
H-2 Yeni Havalimanı-Mecidiyeköy (İETT):
|
Mecidiyeköy
|
Havalimanı
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
07:30
|
08:00
|
05:45
|
09:15
|
09:30
|
07:00
|
10:15
|
|
|
11:45
|
|
|
13:15
|
13:45
|
12:45
|
15:45
|
16:15
|
14:15
|
|
17:45
|
|
|
19:30
|
|
GİDİŞ YÖNÜ
|
DÖNÜŞ YÖNÜ
|
Durak Kodu
|
Durak Adı
|
Durak Kodu
|
Durak Adı
|
121801
|
ÜÇÜNCÜ HAVAALANI
|
132432
|
MECİDİYEKÖY METROBÜS
|
121792
|
İHSANİYE KAVŞAĞI
|
118104
|
ÇAĞLAYAN YOLU
|
117771
|
KIYI EMNİYETİ
|
117742
|
NURTEPE-VİYADÜK
|
121302
|
ORMAN YOLU
|
117751
|
HASDAL
|
117762
|
KEMER YOLU
|
117761
|
KEMER YOLU
|
117752
|
HASDAL
|
121301
|
ORMAN YOLU
|
117741
|
NURTEPE-VİYADÜK
|
117772
|
KIYI EMNİYETİ
|
118103
|
ÇAĞLAYAN YOLU
|
121791
|
İHSANİYE KAVŞAĞI
|
132432
|
MECİDİYEKÖY METROBÜS
|
121801
|
İSTANBUL HAVAALANI
H-3 Yeni Havalimanı-Halkalı (İETT):
|
Halkalı
|
Havalimanı
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
08:00
|
05:45
|
07:30
|
09:30
|
07:15
|
09:00
|
|
10:00
|
|
|
|
|
12:30
|
|
13:30
|
|
13:45
|
|
|
|
|
|
|
16:00
|
|
|
17:30
|
|
|
19:00
|
GİDİŞ YÖNÜ
|
DÖNÜŞ YÖNÜ
|
Durak Kodu
|
Durak Adı
|
Durak Kodu
|
Durak Adı
|
121801
|
ÜÇÜNCÜ HAVAALANI
|
103752
|
GÜMRÜK
|
124022
|
DEMİRCİLER SİTESİ
|
129432
|
4.CADDE
|
150501
|
MASKO
|
129282
|
MENEKŞE SİTESİ
|
127921
|
TEM YOLU
|
104982
|
TOKİ 3. BÖLGE
|
123922
|
İMSAN SANAYİ SİTESİ
|
133912
|
LALE ŞEHİR
|
123942
|
İKİTELLİ GARAJI
|
131192
|
ÇİMENTEPE
|
125381
|
ATATÜRK MAHALLESİ
|
131202
|
AĞAÇLI
|
131201
|
AĞAÇLI
|
125382
|
ATATÜRK MAHALLESİ
|
131191
|
ÇİMENTEPE
|
123941
|
İKİTELLİ GARAJI
|
133911
|
LALE ŞEHİR
|
104861
|
İMSAN
|
104981
|
TOKİ 3. BÖLGE
|
150502
|
MASKO
|
129281
|
MENEKŞE SİTESİ
|
124021
|
DEMİRCİLER SİTESİ
|
129431
|
4. CADDE
|
121801
|
İSTANBUL HAVAALANI
H-4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı (İETT):
|
Atatürk Havalimanı
|
Havalimanı
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
06:00
|
07:00
|
08:00
|
07:30
|
08:40
|
09:50
|
09:10
|
10:20
|
11:30
|
10:50
|
12:00
|
13:10
|
12:40
|
13:50
|
15:00
|
14:25
|
15:35
|
16:50
|
16:15
|
17:30
|
18:45
|
18:05
|
19:20
|
20:35
|
GİDİŞ YÖNÜ
|
DÖNÜŞ YÖNÜ
|
Durak Kodu
|
Durak Adı
|
Durak Kodu
|
Durak Adı
|
121801
|
ÜÇÜNCÜ HAVAALANI
|
130121
|
ATATÜRK HAVALİMANI
|
304021
|
BAŞAKŞEHİR METROKENT
|
304021
|
BAŞAKŞEHİR METROKENT
|
130121
|
ATATÜRK HAVALİMANI
|
121801
|
İSTANBUL HAVAALANI
HAVAİST
HAVAİST ilk etapta 4 Hat, 18 Otobüs ile, Yılbaşından Sonra ise; 18 Hat 150 Otobüs ile Yolcu Taşıyacak..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İETT otobüsleri ile Toplu Ulaşım hizmetlerinin yanı sıra, 31 Aralık 2018 tarihine kadar da, İstanbul Havalimanının kısmi olarak faaliyete başlaması dolayısıyla, OTOBÜS AŞ marifetiyle, 2 aylık geçici hat düzenlemesi yapılarak, yolcu taşımacılığı yapılacak.
Bilindiği gibi, iştiraklerimizden OTOBÜS AŞ, ‘İstanbul Yeni Havalimanı Taşımacılık İhalesi’ni aldı ve 10 yıl süreyle bu hatları kiralayarak, 18 hat 150 otobüs ile İstanbul Havalimanı’na hizmet verecek.
OTOBÜS AŞ, 31 Aralık 2018 tarihine kadar, 2 ay boyunca geçici hat düzenlemesi yaptı. İlk etapta 4 hat 18 otobüs (2 yedek dahil olarak) ile hizmet verilecek. Hat sayısı, talebe göre artırılabilecektir. İlk etaptaki 4 hat 15 ilçe sınırı içerisinde 15 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. Bu 15 merkez; metro, metrobüs, deniz, otobüs ve minibüs entegrasyonu dikkate alınarak yapıldı.
İlk etapta hizmet verilecek Hatlar:
-
Taksim - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı
-
Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna- İstanbul Havalimanı Hattı
-
Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı
-
TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı
HAVAİST hizmetinin, İstanbul Havalimanı Seferlerine ait link:
http://www.otobus.istanbul/duyurular/hava%C4%B0st-tuem-hatlarin-durak-ve-saatler%C4%B0.aspx
İlk Etapta Hizmete Giren Hatlar (4)
-
Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı
Taksim- Gümüşsuyu
Beşiktaş Peronlar
Zincirlikuyu Metrobüs
Göktürk
Yeni Havalimanı
Hat Bilgisi: 44 Km Tek Yön - 100 Dakika (Ort) - 4 Araç
-
Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna-Yeni Havalimanı
Yenikapı Peronlar
Bakırköy İdo
Yenibosna-Kuleli
Başakşehir-Metrokent
Yeni Havalimanı
Hat Bilgisi: 65 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ort) - 4 Araç
3- Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı
Kozyatağı Metro
Ümraniye-Tepeüstü
Kavacık
Hasdal
Yeni Havalimanı
Hat Bilgisi: 57 Km Tek Yön - 115 Dakika (Ort) – 4 Araç
4-TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı
TÜYAP
Beylikdüzü- Cumhuriyet
Bahçeşehir
Yeni Havalimanı
Hat Bilgisi: 58 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ortalama) – 4 Araç
HAVAİST Otobüslerinin Özellikleri
İstanbul Havalimanı yolcu taşımacılığında kullanılacak olan 0-3 yaş 46 kişilik Euro6 araçların özellikleri;
Güvenlik ve teknik bilgiler
Şerit takip asistanı, Aktif acil frenleme sistemi, Adaptif hız sabitleyici, Yorgunluk asistanı, Ön çarpışma önleyici koruyucu sistem, Devrilme dayanımı, Çevre Dostu yeni nesil Euro 6 motor
Yolcuya sunulan hizmetler
Koltuklar arası geniş diz mesafesi, Ayarlanabilir koltuk başlıkları, Ferah iç mekân yüksekliği, Koltuk arkası 10.1 inç ekranlar (tv-film-dizi vb.), USB destekli şarj üniteleri, Wi-fi (ücretsiz internet)
Akıllı cihaz uygulamaları
Otobüslerin sefer saatleri, kalkış noktaları vb. Bilgilerinin takip edilebileceği mobil uygulamalar hizmete girecek.
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