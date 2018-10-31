İstanbul Havalimanı’na İETT Otobüsleri ve HAVAİST Seferleri Bugün Başlıyor

HAVAİST ilk etapta 4 Hat’ta, 18 Otobüs ile, (5. Hat Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı arasında İETT seferleri ile revize edildi)

Yılbaşından Sonra ise; 18 Hat’ta, 150 Otobüs ile Yolcu Taşıyacak..

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 95.Yılına ithafen, 29 Ekim 2018-Pazartesi günü (dün), 17 ülkeden, 50’nin üzerinde üstdüzey katılımla, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılarak hizmete alınan İstanbul Havalimanı’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce verilecek Ulaşım hizmetleri konusundaki bilgiler aşağıda yeralmaktadır;

İBB yan kuruluşu İETT Genel Müdürlüğü’nce , İstanbul Havalimanı’na toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak için 39 adet İETT aracı ile 4 hatta hizmet verecek şekilde planlama yapıldı.

Ancak, 2019 Ocak ayına kadarki iki aylık ilk etaplık sürede, İstanbul Havalimanı tam kapasite ile hizmet vermeyeceği için, planlanan otobüs hatlarının seferleri de aşağıda yer alan THY Uçuş Planına göre kademeli olarak işletmeye alınacaktır.

31 Ekim 2018 –Çarşamba günü (yarın) Havalimanı hizmet vermeye başladığında, İETT Genel Müdürlüğü’nce, 9 adet İETT Otobüsü, 3 Hat’ta, toplu taşıma hizmeti vermeye başlayacak.

Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Kalkış Noktası Kalkış Saati Varış noktası Varış saati Süre 31.Eki.18 28.Ara.18 İstanbul 17:30 Kıbrıs 19:05 01:35 1.Kas.18 29.Ara.18 Kıbrıs 05:35 İstanbul 07:25 01:50 1.Kas.18 29.Ara.18 İstanbul 09:25 Bakü 12:15 02:50 1.Kas.18 29.Ara.18 Bakü 14:10 İstanbul 17:30 03:20 1.Kas.18 28.Ara.18 İstanbul 15:55 İzmir 17:25 01:30 2.Kas.18 29.Ara.18 İzmir 08:35 İstanbul 10:05 01:30 31.Eki.18 29.Ara.18 İstanbul 11:10 Ankara 12:35 01:25 31.Eki.18 29.Ara.18 Ankara 13:30 İstanbul 14:55 01:25 1.Kas.18 29.Ara.18 Antalya 11:00 İstanbul 12:40 01:40 1.Kas.18 29.Ara.18 İstanbul 13:40 Antalya 15:15 01:35

THY Uçuş Planı





Hizmet verilecek güzergâhlar

Hat Kodu Hat Adı Sefer Sayısı %50 İndirimli Tarife H-2 YENİ HAVALİMANI-MECİDİYEKÖY(İETT) 16 2 Tam Bilet H-3 YENİ HAVALİMANI-HALKALI(İETT) 13 H-4 YENİ HAVALİMANI-ATATÜRK HAVALİMANI(İETT) 24 TOPLAM 53

31 Ekim 2018 tarihinden itibaren yapılacak seferler aşağıda gösterilmektedir:

H-2 Yeni Havalimanı-Mecidiyeköy (İETT):

Mecidiyeköy Havalimanı 1 2 3 1 2 3 07:30 08:00 05:45 09:15 09:30 07:00 10:15 11:45 13:15 13:45 12:45 15:45 16:15 14:15 17:45 19:30

GİDİŞ YÖNÜ DÖNÜŞ YÖNÜ Durak Kodu Durak Adı Durak Kodu Durak Adı 121801 ÜÇÜNCÜ HAVAALANI 132432 MECİDİYEKÖY METROBÜS 121792 İHSANİYE KAVŞAĞI 118104 ÇAĞLAYAN YOLU 117771 KIYI EMNİYETİ 117742 NURTEPE-VİYADÜK 121302 ORMAN YOLU 117751 HASDAL 117762 KEMER YOLU 117761 KEMER YOLU 117752 HASDAL 121301 ORMAN YOLU 117741 NURTEPE-VİYADÜK 117772 KIYI EMNİYETİ 118103 ÇAĞLAYAN YOLU 121791 İHSANİYE KAVŞAĞI 132432 MECİDİYEKÖY METROBÜS 121801 İSTANBUL HAVAALANI

H-3 Yeni Havalimanı-Halkalı (İETT):

Halkalı Havalimanı 1 2 3 1 2 3 08:00 05:45 07:30 09:30 07:15 09:00 10:00 12:30 13:30 13:45 16:00 17:30 19:00





GİDİŞ YÖNÜ DÖNÜŞ YÖNÜ Durak Kodu Durak Adı Durak Kodu Durak Adı 121801 ÜÇÜNCÜ HAVAALANI 103752 GÜMRÜK 124022 DEMİRCİLER SİTESİ 129432 4.CADDE 150501 MASKO 129282 MENEKŞE SİTESİ 127921 TEM YOLU 104982 TOKİ 3. BÖLGE 123922 İMSAN SANAYİ SİTESİ 133912 LALE ŞEHİR 123942 İKİTELLİ GARAJI 131192 ÇİMENTEPE 125381 ATATÜRK MAHALLESİ 131202 AĞAÇLI 131201 AĞAÇLI 125382 ATATÜRK MAHALLESİ 131191 ÇİMENTEPE 123941 İKİTELLİ GARAJI 133911 LALE ŞEHİR 104861 İMSAN 104981 TOKİ 3. BÖLGE 150502 MASKO 129281 MENEKŞE SİTESİ 124021 DEMİRCİLER SİTESİ 129431 4. CADDE 121801 İSTANBUL HAVAALANI





H-4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı (İETT):

Atatürk Havalimanı Havalimanı 1 2 3 1 2 3 06:00 07:00 08:00 07:30 08:40 09:50 09:10 10:20 11:30 10:50 12:00 13:10 12:40 13:50 15:00 14:25 15:35 16:50 16:15 17:30 18:45 18:05 19:20 20:35





GİDİŞ YÖNÜ DÖNÜŞ YÖNÜ Durak Kodu Durak Adı Durak Kodu Durak Adı 121801 ÜÇÜNCÜ HAVAALANI 130121 ATATÜRK HAVALİMANI 304021 BAŞAKŞEHİR METROKENT 304021 BAŞAKŞEHİR METROKENT 130121 ATATÜRK HAVALİMANI 121801 İSTANBUL HAVAALANI

HAVAİST

HAVAİST ilk etapta 4 Hat, 18 Otobüs ile, Yılbaşından Sonra ise; 18 Hat 150 Otobüs ile Yolcu Taşıyacak..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İETT otobüsleri ile Toplu Ulaşım hizmetlerinin yanı sıra, 31 Aralık 2018 tarihine kadar da, İstanbul H avalimanının kısmi olarak faaliyete başlaması dolayısıyla, OTOBÜS AŞ marifetiyle, 2 aylık geçici hat düzenlemesi yapılarak, yolcu taşımacılığı yapılacak.

Bilindiği gibi, iştiraklerimizden OTOBÜS AŞ, ‘İstanbul Yeni Havalimanı Taşımacılık İhalesi’ni aldı ve 10 yıl süreyle bu hatları kiralayarak, 18 hat 150 otobüs ile İstanbul Havalimanı’na hizmet verecek.

OTOBÜS AŞ, 31 Aralık 2018 tarihine kadar, 2 ay boyunca geçici hat düzenlemesi yaptı. İlk etapta 4 hat 18 otobüs (2 yedek dahil olarak) ile hizmet verilecek. Hat sayısı, talebe göre artırılabilecektir. İlk etaptaki 4 hat 15 ilçe sınırı içerisinde 15 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. Bu 15 merkez ; metro, metrobüs, deniz, otobüs ve minibüs entegrasyonu dikkate alınarak yapıldı.

İlk etapta hizmet verilecek Hatlar:

Taksim - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna- İstanbul Havalimanı Hattı Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı

HAVAİST hizmetinin, İstanbul Havalimanı Seferlerine ait link:

http://www.otobus.istanbul/duyurular/hava%C4%B0st-tuem-hatlarin-durak-ve-saatler%C4%B0.aspx

İlk Etapta Hizmete Giren Hatlar (4)

Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı

Taksim- Gümüşsuyu

Beşiktaş Peronlar

Zincirlikuyu Metrobüs

Göktürk

Yeni Havalimanı

Hat Bilgisi: 44 Km Tek Yön - 100 Dakika (Ort) - 4 Araç

Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna-Yeni Havalimanı

Yenikapı Peronlar

Bakırköy İdo

Yenibosna-Kuleli

Başakşehir-Metrokent

Yeni Havalimanı

Hat Bilgisi: 65 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ort) - 4 Araç

3- Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı

Kozyatağı Metro

Ümraniye-Tepeüstü

Kavacık

Hasdal

Yeni Havalimanı

Hat Bilgisi: 57 Km Tek Yön - 115 Dakika (Ort) – 4 Araç

4-TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı

TÜYAP

Beylikdüzü- Cumhuriyet

Bahçeşehir

Yeni Havalimanı

Hat Bilgisi: 58 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ortalama) – 4 Araç

HAVAİST Otobüslerinin Özellikleri

İstanbul Havalimanı yolcu taşımacılığında kullanılacak olan 0-3 yaş 46 kişilik Euro6 araçların özellikleri;

Güvenlik ve teknik bilgiler

Şerit takip asistanı, Aktif acil frenleme sistemi, Adaptif hız sabitleyici, Yorgunluk asistanı, Ön çarpışma önleyici koruyucu sistem, Devrilme dayanımı, Çevre Dostu yeni nesil Euro 6 motor

Yolcuya sunulan hizmetler

Koltuklar arası geniş diz mesafesi, Ayarlanabilir koltuk başlıkları, Ferah iç mekân yüksekliği, Koltuk arkası 10.1 inç ekranlar (tv-film-dizi vb.), USB destekli şarj üniteleri , Wi-fi (ücretsiz internet)

Akıllı cihaz uygulamaları