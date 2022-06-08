İstanbul Havalimanı'na iki ödül birden

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olma konumunu güçlü alt yapısı ve üstün teknolojisiyle birleştiren İstanbul Havalimanı'nın başarılarının, ABD merkezli prestijli seyahat dergisi Global Traveler tarafından iki ödülle taçlandırıldığı duyuruldu. İstanbul Havalimanı'nın, 'En İyi Aktarma Havalimanı' ve 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' ilan edildiği belirtildi.

ÖDÜLLER OKUYUCULARIN OYLARIYLA BELİRLENİYOR

İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en iyi havalimanı olma yolunda emin adımlarla ilerlediği belirtilen açıklamada, "İGA İstanbul Havalimanı, prestijli kurumlar tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Aylık yaklaşık 500 bin okuyucuya ulaşan ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler; bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiği '2022 Leisure Lifestyle Awards' ödüllerinde İGA İstanbul Havalimanı'nı 'En İyi Aktarma Havalimanı', bu sene beşinci kez düzenlediği '2022 Wherever Awards'ta' ise 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' ödüllerine layık gördü. Global Traveler'ın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği anket kapsamında okuyucular deneyimleri çerçevesinde seyahatle ilgili hizmetleri, destinasyonları, otelleri, havayollarını ve gemi seyahatlerini oylarken; sonuçlar da dünyanın en iyilerini belirliyor. Birinci olduğu sıralamada İGA İstanbul Havalimanı'nı 'En İyi Aktarma Havalimanı' alanında dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Miami Uluslararası Havalimanı ve dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterilen Singapur Changi Havalimanı takip ediyor" denildi.

GÖKHAN ŞENGÜL: TAKDİR KAZANIYOR OLMAK DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR

ABD'nin New York şehrinde dün düzenlenen ödül töreninde İstanbul Havalimanı adına her iki ödülü de İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül'ün teslim aldığı aktarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökhan Şengül, kısa zamanda kat ettikleri yola ve öncü çalışmalarıyla saygın kuruluşların takdirini kazandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İGA İstanbul Havalimanı olarak yolcularımıza sihirli bir yolculuk vaadiyle yola çıktık. İnşaat aşamasından itibaren tüm planlarımız İGA İstanbul Havalimanı'nı herkes için erişilebilir, çocuk ve aile dostu, yaş dostu, teknolojiyle donanmış, sürdürülebilirliğe katkı sunacak hale getirmek içindi. Ve bugün geldiğimiz noktada dünyada saygın bir dergi tarafından 'Aile Dostu Havalimanı' olarak takdir kazanıyor olmak bizlere gurur veriyor, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 'En İyi Aktarma Havalimanı' ödülü ise bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan konumumuzu daha da güçlendiriyor. Bu iki değerli ödül için Global Traveler okuyucularına teşekkür ediyorum. 2019'da henüz ilk yıllarımızda Global Traveler okuyucuları Leisure Lifestyle ödüllerinin 'Üstün Yenilik' kategorisinde bizi 'Özel Başarı Ödülü'ne layık görmüştü. O günkü beğeni ve güvenlerinin bugün artarak karşılık buluyor olmasından mutluluk duyuyoruz."

GLOBAL TRAVELER ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Sık seyahat eden, lüks tüketim yapan, premium yolculuk ve konaklama fırsatlarını deneyimleyen tüketicilere aylık olarak ulaşan Global Traveler, araştırmalara göre yılda ortalama 18 iç hatlar uçuşu yapan, yüzde 96'sı düzenli olarak uluslararası seyahat eden ve yüzde 80'inden fazlası yılda ortalama 80 gece 4 ve 5 yıldızlı otellerde konaklayan bir okuyucu kitlesine sahip. Okuyucularını dünya genelinde havayolları ve konaklama hizmetleri ile buluşturan dergi, üst düzey yönetici, girişimci ve iş insanları tarafından da takip ediliyor.