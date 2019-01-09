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İstanbul Havalimanı'na sefer sayısı artırıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ'ye ait HAVAİST'in seferleri, İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak arttırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Bagajlı Lüks Taşımacılık" yapan HAVAİST'in sefer sayısı 140'a çıkartılıyor. Karar, Türk Hava Yolları'nın (THY) 10 Ocak'tan itibaren İstanbul Havalimanı'ndaki mevcut uçuşlarını karşılıklı olarak artıracak olması nedeniyle alındı.

İstanbul Havalimanı'na 5 farklı hatta 30 otobüs ile günlük sefer sayısını 140'a çıkartacak HAVAİST, buna bağlı olarak otobüs hareket saatlerinde de güncellemeye gidecek.

Hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 21 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 21 lokasyon; metro, metrobüs, otobüs, minibüs hatları ile otogarlar ve deniz ulaşımıyla entegrasyon dikkate alınarak tespit edildi.

Buna göre; Taksim - Beşiktaş-Yeni Havalimanı Hattı (İST-19), Yenikapı-Bakırköy - İstanbul Havalimanı ( İST-1), Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7) ve TÜYAP - Bahçeşehir- İstanbul Havalimanı (İST-2) ve 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı Hattı'nın gidiş dönüş seferleri yeniden düzenlendi. Uygulama kapsamında, ihtiyaç halinde ek seferler de konulacak.

HAVAİST'in, İstanbul Havalimanı taşımacılığındaki ulaşım hizmetinde, ödemeler sadece İstanbulkart ile yapılabiliyor. 

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