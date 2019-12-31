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Güncel

İstanbul Havalimanı'nda 7,5 kilogram kokain ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda 7,5 kilogram kokain ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda 7,5 kilogram kokain ele geçirildi.

AA31.12.2019  16:03 - Güncelleme: 31.12.2019  16:03

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce risk analizi çalışmaları kapsamında, Bogota (Kolombiya)-İstanbul seferini yapan bir uçakta seyahat eden Venezuela uyruklu bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi.

Söz konusu şüpheliyi taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından yanaştığı körükte ekiplerce pasaport kontrolü yapıldı. Ardından narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı aramada zanlının valizleri incelendi.

Söz konusu kişinin valizinde 7 kilo 500 gram kokain bulundu.

Zanlı gözaltına alındı.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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