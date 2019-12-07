İstanbul Havalimanı'nda bavullara gizlenmiş 4,6 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan NarkoKim Bölge Amirliği ekipleri, bir gün ara ile Brezilya'dan Türkiye'ye gelecek olan uçaklarda seyahat eden yabancı uyruklu iki yolcuyu, uyuşturucu kaçakçılığı yönünden şüpheli olarak değerlendirdi.

Hava Takip Sistemi aracılığıyla takibe alınan uçakların İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından yanaştıkları körükte, Gümrük Muhafaza ekiplerince pasaport kontrolü yapılarak şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin geldikleri uçaktaki valizler, bagaj x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpekler de kullanılarak incelendi.

Narkotik dedektör köpeklerinin valizlere aşırı tepki vermesi üzerine, valizler şüpheli yolcuların gözetiminde açıldı. İlk gün gelen yolcunun valizinde, zulalanmış halde tabana yapıştırılmış dışı siyah karbon kağıdı ve onun altında beyaz renkli şeffaf naylon poşete sarılı vaziyette uyuşturucu bulundu.

Ele geçirilen 2 kilogram 50 gram ağırlığındaki maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Ertesi gün tespit edilen bir diğer şüphelinin valizinde yapılan aramada ise 2 kilogram 545 gram kokain olduğu tespit edildi. Toplamda ele geçirilen 4 kilogram 595 gram uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

Havalimanında birer gün ara ile gerçekleştirilen iki uyuşturucu yakalamasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri valizlerinde taşıyan şüphelilerle birlikte hareket ettiklerini belirledikleri toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Konuya ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.