Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meteoroloji Kulesi ile havayolu şirketlerine anında hava durumu bilgisi ve hava raporu verilecek

29 Ekim'de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı´nda Meteoroloji Kulesi ile ilkler devam ediyor.Türkiye'de ilk kez bir havalimanına yapılan Meteoroloji Kulesi sayesinde havayolu şirketlerine anında hava durumu bilgisi ve hava raporu verilebiliyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'de ilk kez bir havalimanına Meteoroloji Kulesi yapılarak 29 Ekim'de faaliyete geçti. 31 Ekim tarihinden itibaren THY´nin 5 noktaya seferlerinin başladığı İstanbul Havalimanı´na yapılan kule, dünyanın en gelişmiş meteorolojik teknik cihazları ve radar ile donatıldı. Kule sayesinde havayolu şirketlerine hava durumu bilgisi ve beklenen hava tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat anında verilebiliyor.
 
PİSTLERİ GÖZLE GÖREREK DE GÖZLEM YAPIYORLAR
 
Meteoroloji Kulesi yüksekliği 25 metre, analiz ofis yüksekliği ise 22 metre oldu. Meteoroloji Kulesi´nde çalışanlar meteorolojik teknik cihazların verilerini hava raporlarında kullandıkları  gibi aynı zamanda da  havalimanında bulunan pistleri gözle görerek de gözlem ve tahmin yapabilme imkanına kavuştu. Hava gözlem ve tahminleri için son teknoloji kullanılan Meteoroloji Kulesi Türkiye´de de bir ilk oldu.Kule, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun tarafından hizmete açıldı. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA