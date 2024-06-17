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İstanbul Havalimanı'nda ikinci uçuş rekoru kırıldı

İstanbul Havalimanı'nda 15 Haziran Cumartesi günü icra edilen 1642 seferle tarihinin en yüksek ikinci uçuş rekoru kırıldı.

AA17 Haziran 2024 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda ikinci uçuş rekoru kırıldı
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Edinilen bilgiye göre, havalimanında Kurban Bayramı arifesinde 831 geliş ve 811 gidiş olmak üzere 1642 sefer yapıldı.

Bu seferlerle İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı.

Havalimanı, bu uçuş sayısıyla Avrupa liderliğini sürdürdü.

İstanbul Havalimanı'ndan, İngiltere'nin Manchester City ile İtalya'nın takımı Inter arasında geçen yıl oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ertesi günü, 10 Haziran 2023'te 1794 uçuş planlanmış ve gerçekleşen 1690 uçuşla tüm zamanların rekoru kırılmıştı.

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