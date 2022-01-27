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İstanbul Havalimanı'nda kapanan üçüncü pist de faaliyete geçti

İstanbul Havalimanı'nda devam eden karla mücadele çalışmaları sonucunda üçüncü pist de devreye girdi. Gün boyunca toplamda 755 uçuş operasyonunun gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İHA27 Ocak 2022 Perşembe 14:55 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:55
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İstanbul'daki şiddetli kar yapışını nedeniyle uçuşların geçici olarak durmasının ardından önceki gün saat 12.00'den itibaren bir pistle başlayıp dün de ikinci pistin açılmasıyla birlikte uçuşların artarak devam ettiği İstanbul Havalimanı'nda, üçüncü pist de devreye girdi. Öğle saatlerinden itibaren devreye alınmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'ndaki üç pist de açılmış oldu. Konuya ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır" denildi.

755 uçuş gerçekleştirilecek

Pistlerin açılmasıyla birlikte havalimanındaki uçuş sayıları da doğru orantılı olarak artmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nda bugün toplam 755 iniş ve kalkış yapılması planlanıyor.

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