İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Tarihi eserler son anda ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, ihraç edilen gönderilere ilişkin yaptığı kapsamlı çalışmalarda, İstanbul Havalimanı geçici depolama alanında bekleyen bir gönderinin riskli olarak değerlendirildiği, incelemede söz konusu eşyanın firma tarafından gümrük idaresine 'tekstil ürünü' olarak beyan edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

HEYKEL İÇİNE GİZLENMİŞ 4 BİN SİKKE

Eşyaların ekiplerce x-ray taramasından geçirildiği ve görüntülerin firma tarafından beyan edilen tekstil malzemeleri ile uyumlu olmadığının anlaşıldığı kaydedildi. Görüntülerde şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine, gönderilerin detaylı kontrol edilmek üzere açıldığı belirtildi. Yapılan incelemede yurt dışına kaçırılmak istenen, alçıdan yapılmış heykeller içerisine gizlenmiş durumda 4 bin adet sikke ve 27 adet tarihi eser niteliğindeki objenin ele geçirildiği vurgulandı. Açıklamada, ele geçirilen sikke ve tarihi eserlerin incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği, hazırlanan rapora göre de ele geçirilen tarihi eserlerin Roma, Bizans, Selçuklu, Yunan ve İslami döneme ait eserler olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.