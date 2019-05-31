İstanbul Havalimanı'nda bir ilk yaşandı

Bayram tatili için yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirecek yolcuların terminallerdeki yoğunluğu öğleden sonra artmaya başladı.

Terminallerin girişlerindeki güvenlik noktalarında ve kontuvarlarda zaman zaman sıra oluştu.

Yolcular, bilet işlemlerinin ardından uçaklarının bulunduğu körüklere doğru hareket etti. Bilgilendirme panolarında uçuş saatini öğrenen yolculardan bazıları ise restoranların, bankların bulunduğu alanda dinlendi.

Ailesiyle Almanya'nın Düsseldorf kentine seyahat eden yolculardan Mehmet Ataş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir haftalık bir tatil planı yaptıklarını söyledi. Bayram tatilinin son gününde Türkiye'ye döneceklerini ifade eden Ataş, "Almanya'da çok sayıda akrabamız var. Almanya'ya gidip geliyoruz. Zaten tatilimizi bir ay önceden planlamıştık. Bilet fiyatları da gayet normaldi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık." dedi.

Ataş, İstanbul Havalimanı'nın muhteşem olduğunu, giriş ve çıkış noktalarında zorluk çekmediklerini belirterek, çalışanların kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Türkiye'de bayram tatilinde çok fazla trafik kazası yaşandığına değinen Ataş, "Dileriz ki bütün sürücüler daha dikkatli olurlar. Aileleriyle birlikte tatillerini güzel bir şekilde yapıp, mutlu bir şekilde evlerine dönmek onlara nasip olur." değerlendirmesini yaptı.

Yolculardan Can Duva da basın mensuplarına, bayram tatilinde arkadaşını görmeye Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gideceğini söyledi. Duva, bayramın ardından yoğun iş temposunun kendisini beklediğini dile getirerek, "Tatilimi bir ay öncesinden planlamıştım. Biletimi de çok rahat buldum ve aldım. Sıkıntı yaşamadım." ifadelerini kullandı.

Eşi ve çocuklarını Samsun'a uğurlamak için havalimanına gelen Adem Genez de İstanbul'da işleri olduğu için tatil yapamayacağını belirtti.

Genez, uzun bayram tatilinin kendisini etkilemediğini kaydederek, "Bileti daha önce aldığımız için bazı şeyler kolay oldu. Zannedersem kalan yolcuların bilet almaları artık çok kolay olmayacaktır." şeklinde konuştu.

İGA İLK BAYRAMA HAZIR

Öte yandan, tam kapasite hizmet sunmaya başladığı günden bu yana yaklaşık 10 milyon yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı, ilk bayramını karşılayacak olmanın heyecanıyla, tüm hazırlıklarını tamamladı. Havalimanının işletmesini üstlenen İGA'nın bayram boyunca tüm operasyon ekibi ile görev başında olacağı belirtildi.

Dokuz günlük bayram tatilinde İstanbul Havalimanı’nda yaşanması öngörülen yoğunluğa karşı özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol noktalarına ilave X-Ray ve takviye personel planlamaları gerçekleştirildi. Yiyecek, içecek ve dinlenme alanlarında yolcuların konforu için de gerekli düzenlemeler yapıldı.

İGA, Ramazan Bayramı tatili için İstanbul Havalimanına aracıyla gelen yolculara özel otopark kampanyası düzenledi. Bu kapsamda, 31 Mayıs-4 Haziran'da İstanbul Havalimanı otoparkına 7-10 gün arası aracını park eden yolcular 7 gün abonelik ücreti ödeyecek.

Yol güzergahında da oluşabilecek trafik yoğunluğunu göz önüne alan İGA, Havaist otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık ve mağduriyet yaşanmaması için ekipler ve seferler arasındaki koordinasyonu da güçlendirildi. Hasdal'daki yol düzenlemesinin bitirilmesiyle İstanbul Havalimanı güzergahındaki trafik endişesinin ortadan kalktığı kaydedildi.

"TAM KADRO GÖREV BAŞINDA OLACAĞIZ"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, şunları kaydetti:

"Misafirlerimizin bayram tatili yolculuklarına başlarken havalimanımızda eşsiz bir deneyime adım atmaları, İstanbul Havalimanı’nın gerek mimari, gerek teknoloji ve alt yapı gerekse hizmet anlamında sunduğu tüm farklılıkları yaşamaları, en önemlisi de yolculuklarını rahat ve huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için İGA ekibi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu hafta sonu ve bayram boyunca tam kadro görev başında olacağız. Birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı Ramazan Bayramı’nda yolcularımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesile ile milletimizin ve tüm Müslüman aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyorum."