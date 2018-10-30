İstanbul Havalimanı'nda seferler için hazırlıklar sabahtan itibaren başladı

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla açılan İstanbul Havalimanı'nda sabahtan itibaren hazırlıklar başladı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) daha önce açıkladığı uçuş takvimine göre, yarın saat 11.10’da, "TK 2124” kodlu THY uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı’na (ESB) hareket edecek. Böylece yolcular yarın sabahtan itibaren İstanbul Havalimanı'na gelerek, bilet işlemlerinin ardından seyahatlerini gerçekleştirecek.

Yarın, "TK 978" koduyla saat 17.30’da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak THY'nin tarifeli uçağı, KKTC’deki Ercan Uluslararası Havalimanı'na hareket edecek.

- Kontuarda bilet hazırlıkları

Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı terminallerinde uçuş için gerekli hazırlıklar bugün de sürüyor.

Dünkü açılış nedeniyle terminalde kurulan platformlar, malzeme ve ekipmanlar kaldırılırken, temizlik çalışmaları da devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren kontuarlara gelen THY personelinin bilet işlemleri için ön hazırlık yaptığı görüldü. Kapılarda ve terminalin çeşitli alanlarında görevli güvenlikçiler, nöbet yerlerine gelerek, hazır bulundu.