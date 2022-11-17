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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda keçeye emdirilmiş vaziyette 3 kilo 680 gram uyuşturucu ele geçirildi.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 13:48 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı NARKOKİM ekipleri, Tahran-İstanbul seferini yapan uçağın yolcu beraberindeki bagajlarını risk analizi kapsamında narkotik köpeklerle kontrole tabi tuttu.

Dedektör köpeğin çantalardan birine aşırı tepki vermesi üzerine x-ray taraması yapıldı. Şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz tekrar bagaj bandına yüklendi. Yolcu salonunda hazır bulunan Gümrük Muhafaza ekipleri valizi banttan alan şüpheli şahsı yakaladı.

İncelemeler sonucu valizinin taban, üst ve yan çeper kısımlarının farklı bir astardan yapıldığı anlaşıldı. Astar içinde keçelere emdirilmiş kahverengi toz maddeler görüldü. Yapılan test sonucu keçeye emdirilen 3 kilo 680 gram maddenin morfin olduğu tespit edildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken şahıs gözaltına alındı.

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