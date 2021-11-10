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İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda, daha önce DEAŞ üyeliğinden hakkında işlem yapılıp sınır dışı edilen Iraklı uyruklu 1 kişi sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakalandı.

DHA10 Kasım 2021 Çarşamba 08:32 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 08:32
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün saat 08.00 sıralarında, İstanbul Havalimanı'ndaki pasaport kontrolleri sırasında, Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan H.S.R.G isimli Irak uyruklu kişinin durumundan şüphelendi. Şüphelinin yapılan parmak izi incelemesinde gerçek kimlik bilgilerinin Ş.H.S.R.R. olduğu tespit edildi. Yapılan arşiv taramasında, sahte pasaport ve kimlik kullandığı anlaşılan şüpheli Ş.H.S.R.R.'nin, DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 2018 yılında Hakkâri üzerinden kaçak yollarla giriş yaptığı, Adana'ya yerleşip faaliyetlerde bulunduğu ve 1 yıl sonra yakalanarak Irak'a sınır dışı edildiği anlaşıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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