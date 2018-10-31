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İstanbul Havalimanı’ndaki ilk tarifeli uçuş radardan görüntülendi

İstanbul Havalimanı’ndan kalkan ilk tarifeli uçak Ankara’ya ulaştı. 45 dakika süren tarihi yolculuk, sivil uçuş radarından da görüntülendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün resmi açılışını gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı’nda ilk tarifeli sefer bugün gerçekleştirildi. Saat 11.30’da Türk Hava Yollarına ait Boeing 777-300 tipi yolcu uçağı, ilk seferi Ankara’ya gerçekleştirmek üzere havalimanından kalkış yaptı. 349 yolcusuyla havalanan yolcu uçağı, saat 12.15’te Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Gerçekleştirilen ilk tarifeli sefer radar kayıtlarına da yansıdı. Radar göstergelerinde uçağın rotası görüntülendi.

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