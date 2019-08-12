İstanbul Havalimanı işletmecisi ile havalimanında yer alan işletmeler dev taşınma sonrası personel sayılarını hızla artırıyor. İstanbul Havalimanı başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam olanacağı sağlayacak. Büyük ve küçük ölçekli işletmeler yolcu sayısı arttıkça yeni personele ihtiyaç duyarken işletmeler personel alım ilanlarına çıkıyor. En çok aranan personellerin başında ise mağazalar ile yiyecek içecek hizmetleriyle ilgili geliyor.

İSTANBUL HAVALİMANI İŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ KONUSUNDA UYARDI

İstanbul Havalimanı işletmecisi ise personel alım ilanlarıyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş, "İş Vaadiyle Dolandırıcılık Girişimleri Hakkında" başlığıyla yaptığı bir bilgilendirme ile son dönemde çeşitli sosyal medya mecraları ile bazı internet sitelerinde; İstanbul Havalimanı bünyesinde iş sağlanacağı vaadiyle bir takım asılsız ilanların yayınlandığı, işe başlatma garantisi verilerek iş başvuruları alındığı, başvuran adaylardan "hizmet bedeli" veya benzeri isimler altında ücret talep edildiği ve bu suretle dolandırıcılık girişimlerinden bulunulduğu yönünde bazı duyumlar/ihbarlar alındığı açıklaması yaptı.

KARGO YOLUYLA ADAYLARA BİR BELGE GÖNDERME YAPILMIYOR

29 Ekim 2018´de faaliyete geçen İstanbul Havalimanı için (kamu kurumları ile yapılan iş birliği kapsamındakiler istisna olmak üzere) tüm iş başvurularının İGA'nın resmi web sitesi üzerinden ve iş ilanlarının yayınlandığı bir web portalı üzerinden alındığı, hiçbir aday için işe başlama garantisi verilmediği, başvuruların alınması veya adaylarla görüşme sürecinin hiçbir aşamasında adaylardan herhangi bir isim altında ücret/ödeme talep edilmediği, ödeme yöntemleri kullanılarak kargo yoluyla adaylara herhangi bir belge gönderimi yapılmadına da bilgilendirmede yer verildi.

"CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NEZDİNDE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

İstanbul Havalimanı´nın inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenmiş olan İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. ismi kullanılarak yayınlanan asılsız iş ilanları ile iş arayışı içinde bulunan adayları dolandırmaya yönelik girişimlerden taraflarında haberdar olunanlar hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde gerekli suç duyuruları yapıldığı adli süreçlerin devam etttiği belirtildi.

Benzeri mağduriyetlerin yaşanmaması adına; İstanbul Havalimanı´nda çalışma niyetinde olan tüm adaylara, bu gibi dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları açıklamada istendi.