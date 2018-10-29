İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak ilk sefer İstanbul-Ankara uçuşuyla başlayacak

İlk fazının açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, 76,5 milyon metrekarelik alanıyla dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul yeni havalimanının ilk seferi, 31 Ekim günü saat 11.30'da Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirilecek.

(Haber 7)