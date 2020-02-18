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İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkarılmak istenen 178 insülin ile 260 kanser ilacı yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yurt dışına çıkarılmak istenen 178 kutu insülin ile 260 kanser ilacı yakalandı.

AA & DHA18 Şubat 2020 Salı16:14 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 16:15

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü görevlilerinin 8 Şubat'ta yürüttüğü çalışma kapsamında havalimanında durumlarından şüphelenilen Libya uyruklu Abdulmalik Hassan A. (18), Shehabdin Hassan Mohamed A. (19) ile Afaf Abdulselam G.'yi takibe alındı.

Şüphelilerin, güvenlik kontrol noktasından peyderpey geçirdikleri, faturası bulunmayan kutu insülinleri, Dış Hatlar Gidiş Terminalinde bekleyen yabancı uyruklu F.H.M.S'ye (12) vererek, valiz haline getirdikleri ve yurt dışına çıkarmak istediklerini belirlendi.

Yapılan aramalarda yurt dışına çıkarılmak istenen piyasa değeri 34 bin liralık 178 kutu insülin ele geçirildi.

- 913 BİN 500 LİRALIK KANSER İLACI YAKALANDI

Aynı tarihte, İstanbul Havalimanı'ndaki giden yolcu katında bulunan Mısır uyruklu Ahmed Mohamed Aly S. (48), Ibrahem Gaber Mousa Mousa M. (38), Roshdy Aly Mohamed Aly E. (40) ile Elsayed Mohamed Abdelnaby E, (47) şüphe üzerine durduruldu. Şüphelilerin valizlerindeki aramalarda piyasa değeri 913 bin 500 liralık 260 paket kanser ilacı yakalandı.

İlaçları kaçak olarak yurt dışına çıkarmak isteyen şüphelilerin, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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