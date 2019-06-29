İstanbul Havalimanı'nın 42 aylık serüveni kitap oldu

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı’nın prestij kitabı, "Hayaldi Gerçek Oldu" ismiyle okuyucu ile buluştu.

İstanbul Havalimanı’nın tüm süreçlerinin hikayesinin anlatıldığı kitapta, bu sürece yakından tanıklık etmiş ve yön vermiş kişilerin anlatımlarına da yer veriliyor. Havalimanının inşaat sürecindeki her detayın tek tek kaleme alındığı kitapta, tüm engellere karşı koyan, "zafer anıtının" yapımında var gücüyle çalışan mimarlardan mühendislere işçilerden emekçilere kadar birçok kişinin katkıları da sayfalardaki yerini alıyor.

Kitapta, İstanbul’un tarihi, havalimanının ihale süreçleri, çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları, inşaat alanında yaşanan ilkler, teknolojik alt yapı, havalimanının özel sistemleri ve en önemlisi inşaat süresinin perde arkasındaki gelişmeler anlatılıyor. İGA’nın havacılık sektörüne armağanı olan kitap, İstanbul Havalimanı’nın ilerleyen dönemde havacılık sektörüne sunacağı ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmayla da yenilikçi, sürdürülebilir ve bütüncül bir sisteme ön ayak olacak, örnek model teşkil edecek nitelikte olduğunu da aktarıyor.

"E-KİTAP" OLARAK DA YAYIMLANIYOR

Okuyucular prestij kitaba internet üzerinden ulaşabilecek. e-kitap olarak "https://www.igairport.com/hayaldi-gercek-oldu-e-kitap" adresinden okunabilen kitap, hem İngilizce hem de Türkçe diliyle okuyucuların karşısına çıkıyor.

Kitap, inşaat süreci boyunca çekilen etkili fotoğraf kareleriyle de göz dolduruyor. Araştırma ve metin sürecinin gazeteci-yazar Faruk Şüyün’un editörlüğünde kaleme alınan kitap için yoğun bir mesai harcandı. İstanbul Havalimanı’nın yapım sürecinde görev alan birçok yönetici, mühendis ve mimarın katkılarıyla hayata geçen kitap, okuyucuları uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşamış insanların İstanbul’a değer katmak için uğraş verdiği düşünüldüğünde, İstanbul Havalimanı’nı gerçeğe dönüştüren hikayenin anlatıldığı bu kitap, binlerce kişinin emeğine, azmine ışık tutuyor.