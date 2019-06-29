27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul Havalimanı'nın 42 aylık serüveni kitap oldu

İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi İstanbul Havalimanı’nın 42 ay gibi kısa bir sürede yapılış hikayesini 'Hayaldi Gerçek Oldu' kitabında topladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı’nın prestij kitabı, "Hayaldi Gerçek Oldu" ismiyle okuyucu ile buluştu.

İstanbul Havalimanı’nın tüm süreçlerinin hikayesinin anlatıldığı kitapta, bu sürece yakından tanıklık etmiş ve yön vermiş kişilerin anlatımlarına da yer veriliyor. Havalimanının inşaat sürecindeki her detayın tek tek kaleme alındığı kitapta, tüm engellere karşı koyan, "zafer anıtının" yapımında var gücüyle çalışan mimarlardan mühendislere işçilerden emekçilere kadar birçok kişinin katkıları da sayfalardaki yerini alıyor.

Kitapta, İstanbul’un tarihi, havalimanının ihale süreçleri, çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları, inşaat alanında yaşanan ilkler, teknolojik alt yapı, havalimanının özel sistemleri ve en önemlisi inşaat süresinin perde arkasındaki gelişmeler anlatılıyor. İGA’nın havacılık sektörüne armağanı olan kitap, İstanbul Havalimanı’nın ilerleyen dönemde havacılık sektörüne sunacağı ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmayla da yenilikçi, sürdürülebilir ve bütüncül bir sisteme ön ayak olacak, örnek model teşkil edecek nitelikte olduğunu da aktarıyor.

"E-KİTAP" OLARAK DA YAYIMLANIYOR

Okuyucular prestij kitaba internet üzerinden ulaşabilecek. e-kitap olarak "https://www.igairport.com/hayaldi-gercek-oldu-e-kitap" adresinden okunabilen kitap, hem İngilizce hem de Türkçe diliyle okuyucuların karşısına çıkıyor.

Kitap, inşaat süreci boyunca çekilen etkili fotoğraf kareleriyle de göz dolduruyor. Araştırma ve metin sürecinin gazeteci-yazar Faruk Şüyün’un editörlüğünde kaleme alınan kitap için yoğun bir mesai harcandı. İstanbul Havalimanı’nın yapım sürecinde görev alan birçok yönetici, mühendis ve mimarın katkılarıyla hayata geçen kitap, okuyucuları uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşamış insanların İstanbul’a değer katmak için uğraş verdiği düşünüldüğünde, İstanbul Havalimanı’nı gerçeğe dönüştüren hikayenin anlatıldığı bu kitap, binlerce kişinin emeğine, azmine ışık tutuyor.

İş adamının cenazesinde ´helallik´ şoku

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor

TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor

Sağlık için başladı, tutkunu oldu

Sağlık için başladı, tutkunu oldu

Copa America'da büyük heyecan! Yarı finale yükseldiler

Copa America'da büyük heyecan! Yarı finale yükseldiler

Meteoroloji'den Marmara uyarısı

Meteoroloji'den Marmara uyarısı

Akılmaz karışıklık 18 gün sonra ortaya çıktı!

Akılmaz karışıklık 18 gün sonra ortaya çıktı!

Erdoğan ile Trump’tan ‘her şey yolunda’ pozu 

Erdoğan ile Trump’tan ‘her şey yolunda’ pozu 

1200 rakımlı yaylada yetişiyor, lezzeti ve aromasıyla üne kavuştu

1200 rakımlı yaylada yetişiyor, lezzeti ve aromasıyla üne kavuştu

Kadıköy'de terör estirmişlerdi... O çift için karar!

Kadıköy'de terör estirmişlerdi... O çift için karar!
 

POPÜLER HABERLER

THY, ´´rüya uçağı´´ Maçka´nın görüntülerini paylaştı

THY, ´´rüya uçağı´´ Maçka´nın görüntülerini paylaştı

Plastik şişelerden ev yaptı

Plastik şişelerden ev yaptı

Ölmeden önce görmeniz gereken 100 yer

Ölmeden önce görmeniz gereken 100 yer

Kraliyet Ailesi'nde tartışmalı tatil

Kraliyet Ailesi'nde tartışmalı tatil

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA