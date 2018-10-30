İstanbul Havalimanı'nın açılışı Halk TV'yi rahatsız etti
İstanbul Havalimanı'nın açılışı Halk TV'yi rahatsız etti. Tarihi açılışa gölge düşürmeye çalışan Halk TV'ye vatandaşlar 'Bu kadar mı vatan düşmanısınız siz ya?' diyerek tepki gösterdiler.
- Star.com.tr
Dünyanın sayılı havalimanları arasına giren İstanbul Havalimanı dün büyük bir çoşkuyla Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Açılış törenine dünyanın dört bir yanından gelen 50'nin üzerinde üst düzey konuk şahitlik etti. Tören canlı yayınlarla dünyanın dört bir yanından büyük bir ilgiyle takip edilebildi.
TARİHİ AÇILIŞ TÖRENİ HALK TV'Yİ RAHATSIZ ETTİ
Tarihi açılışı uluslararası medya yakından takip etti. Fakat inşasından bu yana İstanbul Havalimanı'nın yapılışına karşı nifaklarının ön saflarından yer alan CHP'nin halk ve hizmet düşmanı kanalı Halk TV tarihi açılışa gölge düşürmeye çalıştı.
ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI YAPTILAR
Tüm dünya bu muhteşem projeyi hayretle izlerken Halk TV yaptığı yayınla açılışı provoke etme peşine düştü. Türkiye başarısını hazmedemeyen vatan düşmanı Halk Tv, İstanbul Havalimanı'nın açılışı üzerinden Erdoğan düşmanlığı yaptı. Açılışı "Erdoğan'dan havalimanı şovu" spotuyla çirkin bir şekilde izleyiciye sunan Halk TV'nin bu skandalına vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.
"BU KADAR MI VATAN DÜŞMANISINIZ"
Sosyal medyadan birçok vatandaş "Halk TV kuduruyorsa doğru yoldayız", "Halk Tv’nin yeni havalimanı rahatsızlığı..", "Halk tv yi açtım bol bol sövüyorum. Bu kadar mı vatan düşmanısınız siz ya? Hele o konuşan kadın sen nasıl bir insansın ya?", "Bunlar(Halk Tv ve Chp'lilerin bazıları) VATAN HAİNİDİR!", "Yeni havalimanı Halk TV’yi çıldırttı" sözleriyle provokatif yayına tepki gösterdiler.
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