İstanbul Havalimanı'nın açılışı Halk TV'yi rahatsız etti

Dünyanın sayılı havalimanları arasına giren İstanbul Havalimanı dün büyük bir çoşkuyla Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Açılış törenine dünyanın dört bir yanından gelen 50'nin üzerinde üst düzey konuk şahitlik etti. Tören canlı yayınlarla dünyanın dört bir yanından büyük bir ilgiyle takip edilebildi.

TARİHİ AÇILIŞ TÖRENİ HALK TV'Yİ RAHATSIZ ETTİ

Tarihi açılışı uluslararası medya yakından takip etti. Fakat inşasından bu yana İstanbul Havalimanı'nın yapılışına karşı nifaklarının ön saflarından yer alan CHP'nin halk ve hizmet düşmanı kanalı Halk TV tarihi açılışa gölge düşürmeye çalıştı.

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI YAPTILAR

Tüm dünya bu muhteşem projeyi hayretle izlerken Halk TV yaptığı yayınla açılışı provoke etme peşine düştü. Türkiye başarısını hazmedemeyen vatan düşmanı Halk Tv, İstanbul Havalimanı'nın açılışı üzerinden Erdoğan düşmanlığı yaptı. Açılışı "Erdoğan'dan havalimanı şovu" spotuyla çirkin bir şekilde izleyiciye sunan Halk TV'nin bu skandalına vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

"BU KADAR MI VATAN DÜŞMANISINIZ"