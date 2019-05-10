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İstanbul Havalimanı'nın 'özel güvenlik bölgesi' belirlendi

İstanbul Havalimanı'nın özel güvenlik bölgesinin denizde kalan kısmının kıyı hattından denize doğru 2 mil olmasına karar verildi.

  • AA
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Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel güvenlik bölgelerinin sınırlarının belirlenmesine ilişkin yönetmeliğin 21'inci maddesinin birinci fıkrasına "İstanbul Havalimanı'nın özel güvenlik bölgesinin denizde kalan kısmının kıyı hattından denize doğru 2 mile" ibaresi eklendi.

Ayrıca aynı yönetmeliğin 32'nci maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirildi.

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