İstanbul için alarm verildi! Süper hücre geliyor

6 Temmuz 2021 Salı 07:42 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 07:42

İstanbul'da dün öğleden sonra bazı ilçelerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü eşliğinde başlayan yağmur sonrası özellikle Maslak'ta yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler birikinti yüzünden zaman zaman zorluklar yaşarken, buna bağlı olarak trafik yoğunluğu da yaşandı. Meteoroloji uzmanları bugün için ise Marmara Bölgesi'nde 'süper hücre' uyarısında bulundu.

DOLU VE HORTUM RİSKİ DE VAR

Uzmanlar, sağanağın doluya dönüşme riskinin olduğunu da belirtti. Karadeniz üzerinden gelecek şiddetli rüzgarın, özellikle Düzce, Sakarya ve Kocaeli'de zaman zaman 'fırtına' seviyesine çıkabileceği, hortum olaylarının da yaşanabileceği uyarısında da bulundu.