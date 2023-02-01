İstanbul için kar yağışı uyarısı: Çok kuvvetli geliyor

Haftalardır beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi. Beylikdüzü, Başakşehir, Beykoz, Sarıyer, Çamlıca Tepesi'ne yağan kar sonrası havanın aydınlanmasıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

İSTANBUL'DA KAR DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul ve tüm Türkiye için şiddetli kar uyarısı geldi. İstanbul'da dün akşam karın varlığı daha çok hissedildi. Şehir merkezinde de hissedilen kar yağışı sonrası sabah saatlerinde kar eridi ancak yüksek kesimlerde çatılarda karı görmek mümkün. Peki, ne kadar kar yağacak? Ne zamana kadar devam edecek mi?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı.

Şen, "İstanbul'da dün akşam karın varlığı daha çok hissedildi. Şehir merkezinde de hissedilen kar yağışı sonrası sabah saatlerinde kar eridi ancak yüksek kesimlerde çatılarda karı görmek mümkün. Peki ne kadar kar yağacak? Ne zamana kadar devam edecek mi?

Kar her gün geçtikçe İstanbul'da etkili oluyor. Dün için gece ve sabah kar yağışını göreceğimizi söylemiştik. Beykoz, Sarıyer gibi yüksek kesimlerde 1- 2 santimlik bir örtü var. İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bugün akşamüstüne kadar devam edecek.

Anadolu'da kar yağışı devam ediyor. Trakya, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz hariç Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kar yağışı var bugün. Karadeniz kıyısında yağmur var. Yarın sıcaklıklar yükseliyor. Batı bölgelerinden lodos sıcaklığı biraz yükseltecek. İstanbul'da sıcaklık 10 dereceyi bulacak.

İSTANBUL'A ŞİDDETLİ KAR GELİYOR

Prof. Dr. Şen, Cumartesi akşamından itibaren İstanbul'a daha kuvvetli kar yağışı geliyor. Sibirya üzerinden gelecek bir yağış olduğu için etkisini hissedeceğiz. Pazar, pazartesi günü şehir içerisinde karı göreceğiz. Ulaşımda dikkatli olmamız lazım pazar ve pazartesi günü.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN 54 KENT

İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Ankara, Bartın, Karabük, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Karaman, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Amasya, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Gaziantep, Bingöl, Muş, Batman, Mardin, Siirt, Bitlis, Şırnak, Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Kars, Artvin