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  • Ýstanbul için kritik eþik! ÝBB 2019'dan beri 1 bardak bile üretmedi
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Ýstanbul için kritik eþik! ÝBB 2019'dan beri 1 bardak bile üretmedi

Ýstanbul'un Avrupa yakasýnda bulunan ve yüzde 16 seviyesine düþtüðünde suyun çamurlaþtýðý bilinen Terkos barajýnda su seviyesi %10,82'ye düþtü. Avrupa yakasýnda barajlarýn doluluk oranýnýn %7,9'a gerilediði belirten ÝBB Meclis Üyesi Sadullah Hasanoðlu, “2019-2023 döneminde 1 bardak kadar bile su kaynaðý üretilmedi.” ifadelerini kullandý.

Yeni Þafak27 Eylül 2023 Çarþamba 10:11 - Güncelleme:
Ýstanbul için kritik eþik! ÝBB 2019'dan beri 1 bardak bile üretmedi
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Ýstanbul'un Avrupa yakasýný besleyen Terkos ve Alibey barajlarýndaki su seviyesi kritik noktaya ulaþtý. Dün itibarýyla Terkos yüzde 10.82, Alibey Barajý ise yüzde 16.67 su seviyesine indi. Terkos Barajý'ndaki su seviyesinin yüzde 16'nýn altýna düþmesi ise son derece riskli. Uzmanlar, su azaldýkça zemindeki çamurlarýn musluklardan akan suya karýþabileceðini ifade ediyor.Kirli sudan kurtulmak için fazlaca karbon, klor maddesi kullanýlmasý gerekiyor. Bu maddelerin aþýrý kullanýmý da halk saðlýðýna zarar veriyor.

KOKULU KÝRLÝ SU TEHLÝKESÝ

Ýstanbul'un çeþitli ilçelerinde yaþanan su kesintileriyle birlikte barajlardaki su seviyesindeki ciddi düþüþ uzmanlarý korkutuyor. Yeni Þafak'ta yer alan haber göre; Özellikle Avrupa yakasýna su saðlayan Terkos ve Alibey barajlarýndaki su seviyesine dikkat çeken ÝBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve Ýklim Deðiþikliði Komisyon Baþkaný Sadullah Hasanoðlu, "Terkos ve Alibey barajlarýndaki su miktarý kiþi baþý 4 litrenin altýna düþtü. 25 Eylül itibarýyla Avrupa yakasýnda barajlardaki ortalama doluluk oraný yüzde 7,9 kiþi baþýna düþen su miktarý 3,99 m3 seviyesine indi" dedi.

YENÝ SU KAYNAÐI ÜRETMEDÝLER

Ýstanbul'da nüfusun yüzde 65'inin yaþadýðý Avrupa yakasýna iþaret eden Hasanoðlu, "ÝBB 2019-2023 döneminde Ýstanbul'un ihtiyacýný karþýlayacak yeni bir su kaynaðý üretmedi. 1 ton, 1 litre, 1 bardak bile yeni su kaynaðý ortaya çýkarýlamadý. Ýstanbul artýk mevcut su kaynaklarýný verimli kullanmak mecburiyetinde" diye konuþtu.

KÝRLÝ SU RÝSKÝ KAPIDA

Uzmanlar, özellikle Terkos Barajý'nda seviye düþtükçe kirli ve kokulu suyun evlere girebileceði uyarýsýnda bulundu. Kirli suyla mücadele için fazlaca karbon ve klor maddesi kullanýlmasý gerekirken, bunun da ayrýca zararlý olabileceði ifade ediliyor.

  • su kaynaklarý
  • Ýstanbul barajlarý
  • su seviyeleri

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