İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, kentte bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.



Cumartesi saat 17.00'ye kadar görülmesi beklenen yağışların şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan kuzey bölgelerde çok kuvvetli olabileceği, sıcaklıkların da 20-23 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında, 22-30 Eylül tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.