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İstanbul için sağanak yağış uyarısı: Akşam saatlerine dikkat

İstanbul'da yağışların akşam saatlerinde kuvvetini artıracağı ve yarın saat 17.00'ye kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

AA20 Eylül 2024 Cuma 11:08 - Güncelleme:
İstanbul için sağanak yağış uyarısı: Akşam saatlerine dikkat
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, kentte bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Cumartesi saat 17.00'ye kadar görülmesi beklenen yağışların şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan kuzey bölgelerde çok kuvvetli olabileceği, sıcaklıkların da 20-23 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında, 22-30 Eylül tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

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