İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2024 Perşembe / 28 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5706
  • EURO
    35,262
  • ALTIN
    2469.34
  • BIST100
    10798
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul için şiddetli sağanak uyarısı

AKOM, kentte Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere gün boyu aralıklarla görülecek sağanağın saat 18.00'den itibaren etkisini artıracağını bildirdi.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 14:31 - Güncelleme:
İstanbul için şiddetli sağanak uyarısı
ABONE OL

AKOM'dan yapılan açıklamada, Beykoz ve Şile'de görülen kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın, Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere gün boyu aralıklarla etkili olmaya devam edeceği belirtildi.

Yağışın saat 18.00'den itibaren etkisini artıracağı aktarılan açıklamada, yarın saat 13.00'e kadar devam edecek sağanağın Anadolu Yakası'nın doğu ve kuzeyinde kalan Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa Yakası'nın kuzeyinde kalan Sarıyer ve Eyüpsultan'da kuvvetli olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşebileceği ifade edilerek, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (30-60 dakika) etkili olabilen yağışlarda göllenme, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınları yaşanabildiğinden merkezin ilgili İBB birimlerine personel görevlendirme uyarısında bulunduğu anlatıldı.

Sağanağın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.